Khám phá văn hóa ẩm thực Italia

TPO - Từ lịch sử hàng nghìn năm đến những trải nghiệm nếm thử và khả năng kết hợp với món ăn Việt Nam, dầu ô liu extra virgin trở thành điểm nhấn tại hội thảo chuyên đề diễn ra Hà Nội trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia trên Thế giới lần thứ 11.

Cơ quan Thương mại Italia phối hợp với Cộng đồng Slow Food tại Hà Nội tổ chức hội thảo chuyên đề Dầu ô liu Extra Virgin của Italia: Từ truyền thống đến trải nghiệm nếm thử.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Ẩm thực Italia trên Thế giới lần thứ 11, với chủ đề Ẩm thực Italia - Di sản UNESCO: Các vùng lãnh thổ và chuỗi giá trị ưu việt, diễn ra trên phạm vi cả nước.

Hội thảo mở ra hành trình khám phá văn hóa ẩm thực Italia thông qua dầu ô liu extra virgin (EVOO) - nguyên liệu gắn bó với đời sống, tập quán ăn uống và truyền thống sản xuất của người dân quốc gia Nam Âu.

Ông Marco Della Seta - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam (thứ ba từ trái sang) tham dự hội thảo.

Các khách mời trải nghiệm dầu ô liu, ẩm thực Italia tại sự kiện.

Qua những câu chuyện lịch sử, kiến thức dinh dưỡng và trải nghiệm nếm thử, khách tham dự hội thảo có dịp tìm hiểu sâu hơn về giá trị của một sản phẩm được xem là biểu tượng của ẩm thực Địa Trung Hải.

Bà Ilaria Piccinni - Trưởng đại diện Cơ quan Thương mại Italia tại Việt Nam - cho biết việc giới thiệu dầu ô liu Italia tại Việt Nam không chỉ hướng tới mở rộng thị trường mà còn góp phần đưa văn hóa ẩm thực Italia đến gần hơn với công chúng.

Tại hội thảo, Bà Bích Phạm - đồng sáng lập Cộng đồng Slow Food tại Hà Nội - chia sẻ về khả năng kết hợp dầu ô liu extra virgin với ẩm thực Việt Nam. Đây là góc tiếp cận thú vị khi đặt một nguyên liệu đặc trưng của vùng Địa Trung Hải bên cạnh nền ẩm thực Việt Nam vốn phong phú về nguyên liệu, gia vị và phương pháp chế biến.

Ẩm thực Việt Nam vốn coi trọng sự tươi ngon của nguyên liệu, sự cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt và cách kết hợp hài hòa giữa các thành phần. Trong khi đó, dầu ô liu extra virgin có những đặc tính cảm quan riêng, từ hương cỏ tươi, trái cây đến vị đắng và cay nhẹ tùy từng giống ô liu, vùng trồng và thời điểm thu hoạch.

Bên cạnh lịch sử và văn hóa ẩm thực, giá trị dinh dưỡng của dầu ô liu extra virgin cũng là nội dung được quan tâm. Sau các phần trình bày và giao lưu, khách tham dự được trực tiếp trải nghiệm nếm thử dầu ô liu từ ba nhà sản xuất danh tiếng của Italia.

Bà Ilaria Piccinni cho biết Cơ quan Thương mại Italia mong muốn người tiêu dùng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về sản phẩm cũng như văn hóa ẩm thực Italia.

Ông Marco Della Seta - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Italia tại Việt Nam - chia sẻ: "Tôi hy vọng hội thảo giúp quý vị khám phá dầu ô liu extra virgin không chỉ như một nguyên liệu nấu ăn, mà còn là sản phẩm kết tinh lịch sử, đa dạng sinh học, kỹ nghệ thủ công, sức khỏe và văn hóa".

Thông qua câu chuyện về dầu ô liu extra virgin, người tham dự có dịp khám phá một lát cắt văn hóa Italia, đồng thời tìm thấy những điểm tương đồng và khả năng kết nối với ẩm thực Việt Nam. Từ đó, một nguyên liệu mang đậm dấu ấn Địa Trung Hải có thể trở thành cầu nối đưa hai nền văn hóa ẩm thực đến gần nhau hơn.