TPO - Ngày 21/11, MAMA 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản). Trong tiết trời khoảng 12 độ C, kèm gió mạnh, dàn ngôi sao hàng đầu Kpop vẫn xuất hiện rạng ngời trên thảm xanh.
TPO - Là "cỗ máy tạo hit", nhạc sĩ Dương Khắc Linh lần đầu thử làm đạo diễn phim điện ảnh với “Phi vụ bông tuyết vàng”. Đây cũng là dự án thứ 5 có sự góp mặt của Steven Nguyễn trong năm 2026.
TPO - Cuộc đổ bộ liên tục của dàn sao nhí, là con của các nghệ sĩ nổi tiếng, vào giới giải trí đang tạo ra nhiều tranh cãi. Họ được trao nhiều tài nguyên, có cơ hội mà người khác không thể chạm tới, nhưng ngoại hình và thực lực đều kém cỏi khiến khán giả bất mãn.
Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào 20h00 (lên sóng truyền hình trực tiếp từ 20h10) ngày 6/12/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt, một đại nhạc hội quy mô lớn kết hợp nghệ thuật trình diễn đương đại, âm nhạc, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai – nơi đại ngàn gặp biển xanh.
TPO - Danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ LyHan dừng chân tại Ca sĩ mặt nạ 2026 sau hai màn đối đầu ở tập 8. Ngọc Sơn thua đối thủ với chênh lệch chưa đến 1% bình chọn, sau nhiều tuần bị khán giả gọi tên vì giọng hát đặc trưng.
TPO - Sau tranh cãi về lời ca khúc “Chiếc đèn ông sao” trong phim “Căn nhà không mái che”, đại diện đoàn phim đã liên hệ gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, hẹn đến nhà xin lỗi.
TPO - Tối 21/11, hàng chục nghìn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM theo dõi See the Light Concert của Mỹ Tâm. Trước đó, Mỹ Tâm có hoạt động soundcheck tương tác với người xem, tạo cảnh tượng đông nghịt trước giờ biểu diễn.
TPO - Không dừng lại ở sức hút sân khấu hay những nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt - Mỹ, hành trình đưa Vũ trụ say hi ra thị trường quốc tế của DatVietVAC cho thấy cách một doanh nghiệp nội địa chủ động làm chủ tài sản trí tuệ, đa dạng hóa mô hình khai thác bản quyền và đặt mục tiêu tăng trưởng dài hạn cho công nghiệp văn hóa Việt.
TPO - Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, được phong cấp bậc hàm Trung úy.
TPO - Hơn 12 năm sau album phòng thu gần nhất, Hồ Ngọc Hà trở lại với "Vol.8". Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng tham vọng có bản hit phủ sóng mọi bảng xếp hạng, nhưng lo ngại sự cũ kỹ và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
TPO - Triệu Lệ Dĩnh không tham dự các sự kiện thời trang giống Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô né tránh các tiểu hoa đán cùng lứa, đã hết thời. Tuy nhiên, quyết định của nữ diễn viên khác biệt.
TPO - Sức hút của phim truyền hình Trung Quốc (C-drama) không chỉ lan rộng trên các nền tảng trực tuyến mà còn tạo ra xu hướng du lịch săn thần tượng. Tại Hoành Điếm, người hâm mộ quốc tế sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, chờ đợi nhiều ngày chỉ để được nhìn thấy diễn viên yêu thích.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Phương Anh Đào kể cô khóc gần như 20 ngày trong một tháng quay "Ngày con còn mẹ" cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Trở lại điện ảnh giữa thời điểm phim Việt ra rạp dồn dập, Phương Anh Đào nói doanh thu là thành quả của cả tập thể, còn sự đón nhận phụ thuộc vào khán giả.
TPO - Trấn Thành, Thanh Hằng, Noo Phước Thịnh, Chi Pu cùng nhiều nghệ sĩ đến chúc mừng Hồ Ngọc Hà ra mắt album vol.8. Nữ ca sĩ trình diễn những ca khúc mới và hòa giọng cùng đồng nghiệp, khán giả trong buổi giới thiệu sản phẩm.
TPO - Sau khi Khả Như công khai nhận lời cầu hôn của Huỳnh Phương, Lê Dương Bảo Lâm giục đàn chị sớm báo lịch cưới, Đàm Vĩnh Hưng ngỏ ý hát trong ngày vui.
Chỉ còn ít giờ nữa, triển lãm kỷ niệm 20 năm BIGBANG sẽ mở trải nghiệm thử (soft-opening) tại TP.HCM. Cộng đồng V.I.P cũng đang háo hức chuẩn bị cho ngày hội ngộ với đủ hoạt động thú vị từ săn vé, săn merch và săn luôn “phó nháy” xịn để lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ!
TPO - Sau hai đêm diễn tại TPHCM và Hà Nội, Sao nhập ngũ Concert công bố trở lại với Day 3 vào ngày 20/12. Dàn nghệ sĩ tham gia chưa được tiết lộ, trong khi đêm tiếp theo dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/2027.