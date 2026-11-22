TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Phương Anh Đào kể cô khóc gần như 20 ngày trong một tháng quay "Ngày con còn mẹ" cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Trở lại điện ảnh giữa thời điểm phim Việt ra rạp dồn dập, Phương Anh Đào nói doanh thu là thành quả của cả tập thể, còn sự đón nhận phụ thuộc vào khán giả.