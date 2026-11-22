Ngày hội đặc biệt mang niềm vui đến với công nhân

TPO - Hàng nghìn công nhân, người lao động hào hứng hòa mình vào những điệu nhảy sạp, trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa truyền thống và đón nhận những phần quà ý nghĩa tại Ngày hội Văn hóa công nhân năm 2026.

Sáng 22/11, tại Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh diễn ra Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn Lao động năm 2026. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn công nhân, người lao động đã hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tiếng cười nói rộn ràng, những bước chân nhịp nhàng theo điệu nhảy sạp, những cái bắt tay và lời cổ vũ giữa các đồng nghiệp khiến không khí ngày hội thêm náo nhiệt. Với nhiều công nhân, đây là lần đầu tiên họ được tham gia một chương trình văn hóa có quy mô lớn dành riêng cho người lao động.

“Tôi cảm thấy rất vui khi được tham gia ngày hội. Bình thường đi làm, chúng tôi ít có dịp được vui chơi, trải nghiệm những hoạt động như thế này. Hôm nay được cùng mọi người nhảy sạp, giao lưu, tôi thấy rất phấn khởi”, chị Quách Thị Hoa, công nhân Công ty Cổ phần Tái chế chất thải Hòa Bình, phường Yên Dũng, cho biết.



Công nhân và người lao động vui chơi tại Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Cũng hòa mình vào không khí sôi nổi của ngày hội, anh Ong Văn Nhiên, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Gu Vinaone, Cụm công nghiệp Việt Tiến, phường Tự Lạn, bày tỏ, các hoạt động tại ngày hội rất vui, có nhiều trò chơi thú vị, tạo cơ hội để công nhân giao lưu, kết nối với nhau. Đặc biệt, người lao động còn được nhận những phần quà thiết thực.

“Tôi rất vui khi được tham gia ngày hội, vừa được chơi, vừa được gặp gỡ nhiều người, lại có quà mang về”, anh Nhiên chia sẻ.

Người lao động nhận quà tặng tại Ngày hội Văn hóa công nhân.

Chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh cho biết, Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, kết hợp văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm sóc sức khỏe và các chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên, người lao động.

Đến với ngày hội, công nhân được thưởng thức dân ca quan họ, tìm hiểu di sản Tranh Đông Hồ, tham gia các trò chơi dân gian, thi đấu thể thao và trải nghiệm văn hóa truyền thống. Đặc biệt, khoảng 500 đoàn viên, công nhân được tham gia chương trình tìm hiểu Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm và giá trị Phật giáo của trường phái Trúc Lâm Yên Tử.

Không chỉ tạo sân chơi tinh thần, Ban tổ chức còn phối hợp tổ chức tư vấn, khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 3.000 công nhân; vận động khoảng 1.000 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Đáng chú ý, 3.000 voucher, mỗi voucher trị giá 500.000 đồng, được trao thông qua nền tảng số MiniApp Công đoàn Bắc Ninh, giúp người lao động tiếp cận các dịch vụ, phúc lợi thiết thực.

Theo lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh, ngày hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với đoàn viên, công nhân, người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động tại các khu, cụm công nghiệp. Đây không chỉ là dịp để công nhân giao lưu, vui chơi, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao mà còn tạo cơ hội để họ được quan tâm, chăm lo toàn diện hơn về sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần.

Người lao động chơi đẩy gậy tại Ngày hội Văn hóa công nhân.

Phát biểu tại Ngày hội Văn hóa công nhân, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhấn mạnh, công nhân lao động không chỉ cần điều kiện để làm việc tốt hơn mà còn cần điều kiện để sống vui hơn, sống khỏe hơn, có đời sống tinh thần phong phú hơn và được phát triển toàn diện hơn.

Theo bà Thái Thu Xương, phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao mà quan trọng hơn là xây dựng môi trường để mỗi người công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động; chủ động tổ chức, thương lượng, đề xuất phối hợp với cơ quan chức năng và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Nhiều chương trình, mô hình sáng tạo, linh hoạt như Tháng Công nhân, Tết Sum vầy, Giờ thứ 9 được triển khai phù hợp với điều kiện làm việc và nhu cầu thụ hưởng của người lao động.