Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Văn hóa công nhân

TPO - Ngày 22/11, tại thành phố Bắc Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Ngày hội Văn hóa công nhân trong các cấp công đoàn và chương trình Ngày hội Văn hóa công nhân cấp Tổng Liên đoàn Lao động năm 2026.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo bộ ngành, thành phố Bắc Ninh và hàng nghìn công nhân, người lao động.

Phát biểu tại chương trình, bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh và là động lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ công nhân lao động, xây dựng văn hóa công nhân là một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, một giải pháp quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh.

Đối với giai cấp công nhân, văn hóa vừa góp phần nâng cao tri thức, bản lĩnh, tay nghề, tác phong và kỷ luật lao động, vừa bồi đắp nhân cách, lối sống, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Một nền công nghiệp hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi máy móc, công nghệ và vốn đầu tư, mà còn phải được xây dựng từ những con người có tri thức, kỹ năng, kỷ luật lao động, trách nhiệm nghề nghiệp và văn hóa ứng xử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Ngày hội Văn hóa công nhân. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Người công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong doanh nghiệp và cộng đồng xã hội. Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân chính là chăm lo cho chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước.

Công đoàn Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng, muốn người công nhân yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến cho đất nước, bên cạnh việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, cần quan tâm đến sức khỏe, đời sống tinh thần và môi trường văn hóa nơi làm việc. Muốn phong trào công nhân phát triển bền vững, cần tạo điều kiện để mỗi người công nhân không chỉ được làm việc, được cống hiến mà còn được học tập, sáng tạo, giao lưu và phát triển toàn diện.

Sau mỗi ngày làm việc trong nhà máy, người công nhân còn có những nhu cầu rất đời thường như một sân chơi để rèn luyện sức khỏe, một không gian để đọc sách, giao lưu, một chương trình văn nghệ để thư giãn. Những điều tưởng như bình dị ấy lại có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống tinh thần, niềm vui và hạnh phúc của mỗi người công nhân.

Bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Công nhân lao động không chỉ cần điều kiện để làm việc tốt hơn, mà còn cần điều kiện để sống vui hơn, sống khỏe hơn, có đời sống tinh thần phong phú hơn và được phát triển toàn diện hơn.

Vì vậy, phát triển văn hóa trong công nhân không chỉ là tạo thêm những sân chơi văn hóa, hoạt động văn nghệ, thể thao, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để mỗi người công nhân được phát triển toàn diện, được sáng tạo, được tham gia và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thấu hiểu nhu cầu đó, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã quan tâm chú trọng triển khai các giải pháp chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Các cấp Công đoàn đã chủ động tổ chức và thương lượng, đề xuất phối hợp với cơ quan chức năng, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú phục vụ đoàn viên, công nhân lao động.

Nhiều chương trình, mô hình hoạt động văn hóa sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện tham gia thụ hưởng của công nhân được các cấp công đoàn xây dựng và triển khai như: Chương trình Tháng Công nhân, Tết sum vầy, Giờ thứ 9, Giờ tan ca, Tuần lễ văn hóa thể thao công nhân lao động; các mô hình Không gian văn hóa công nhân….

Người lao động vui chơi tại Ngày hội Văn hóa công nhân.

Để Ngày hội Văn hóa Công nhân được thực sự lan tỏa sâu rộng, đi vào chiều sâu, bà Xương đề nghị các cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động đưa các hoạt động văn hóa về cơ sở.

Các cấp Công đoàn chủ động chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của tổ chức công đoàn; đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mỗi đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương, của doanh nghiệp và của tổ chức Công đoàn; tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Cấp Công đoàn và đoàn viên, người lao động gắn văn hóa với năng suất, chất lượng và an toàn lao động; nâng cao nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số và ý thức giữ gìn an toàn vệ sinh lao động; tích cực thực hiện phong trào thi đua giỏi việc, lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu nhập tốt.