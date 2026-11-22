Công bố quyết định về công tác cán bộ ở Hà Nội và 5 tỉnh

TPO - Trong tuần (từ 16 đến 21/11) tại Hà Nội và các tỉnh: Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình đã diễn ra các Hội nghị để triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Hà Nội mới, sáng 20/11, tại Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ đối với 3 nhân sự.

Cụ thể, theo Quyết định số 3518-QĐ/TU ngày 18/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy phân công đồng chí Vũ Hà, Thành ủy viên, thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, điều động đến công tác tại phường Ô Chợ Dừa. Đồng chí Vũ Hà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 3517-QĐ/TU ngày 18/11/2026, đồng chí Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thường Tín, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí được điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để bố trí làm thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định số 3519-QĐ/TU ngày 18/11/2026, Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Bùi Tiến Thành, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội, đến công tác tại xã Thường Tín. Đồng chí Bùi Tiến Thành được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2025-2030 và được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Thường Tín, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Hà Nội mới

Trước đó vào ngày 18/11, Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo báo Sơn La, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 599-QĐ/TU, ngày 17/11/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc bổ nhiệm ông Bùi Đức Minh, Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 17/11/2026.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao quyết định cho ông Bùi Đức Minh. Ảnh: Báo Sơn La



Sáng 17/11, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Lào Cai, tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm bà Sùng Hồng Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho bà Sùng Hồng Mai. Ảnh: Báo Lào Cai

Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Tuyên Quang, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Vũ Thanh Tùng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Vũ Thanh Tùng đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang phân công, điều động ông Hoàng Nhị Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng bộ phận Thường trực phụ trách Bộ phận từ ngày 16/11/2026; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Giao nhiệm vụ phụ trách Văn phòng Tỉnh ủy đối với ông Hà Việt Hưng, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Tiếp nhận ông Tô Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác và giữ chức vụ phó trưởng bộ phận nghiên cứu chuyên đề.

Hội nghị công bố các quyết định của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang về việc tiếp nhận bà Đặng Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến nhận công tác tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định tiếp nhận bà Lý Thị Loan, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đến nhận công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng các nhân sự được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Trước đó vào chiều 16/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Ninh Bình, tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố 46 quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động 8 đồng chí nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; điều động, chỉ định 38 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy các xã, phường: Yên Cường, Tân Minh, Xuân Hồng, Nhân Hà, Liêm Tuyền, Gia Tường, Phú Sơn, Phong Doanh, Bình Mỹ, Nam Xang, Bắc Lý, Nho Quan, Gia Lâm, Khánh Trung, Khánh Hội, Xuân Hưng, Giao Phúc, Giao Thủy, Phú Long, Tam Chúc, Kim Thanh, Yên Khánh, Yên Thắng, Yên Mô, Yên Từ, Xuân Trường, Hải Hậu, Hải An, Hải Xuân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm, Nam Trực, Hồng Quang, Vũ Dương, Mỹ Lộc, Đông A.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đăng Quỳnh trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình



Cùng ngày, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Bùi Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.