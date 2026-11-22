Bất ngờ 'cỗ máy tạo hit' nhập cuộc đua trăm tỷ đồng

TPO - Là "cỗ máy tạo hit", nhạc sĩ Dương Khắc Linh lần đầu thử làm đạo diễn phim điện ảnh với “Phi vụ bông tuyết vàng”. Đây cũng là dự án thứ 5 có sự góp mặt của Steven Nguyễn trong năm 2026.

Ngày 21/11, ê-kíp Phi vụ bông tuyết vàng giới thiệu teaser, hé lộ dự án điện ảnh do Dương Khắc Linh thực hiện cùng Phạm Hồ Sơn. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/12, đánh dấu lần đầu nam nhạc sĩ thử sức ở vị trí đạo diễn phim chiếu rạp.

Dương Khắc Linh là gương mặt quen thuộc trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh cộng tác với nhiều ca sĩ như Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Trung Quân, Sara Lưu… Tại live show Linh cảm tối 21/3 ở Hà Nội, anh đã chia sẻ dự định tạm dừng viết nhạc để tập trung cho điện ảnh.

Dương Khắc Linh lần đầu làm đạo diễn phim điện ảnh.

Dương Khắc Linh từng chia sẻ điện ảnh là ước mơ từ nhỏ, khi còn học piano và thường hình dung mình đang chơi nhạc phim.

“Nếu có một nghề nghiệp mà tôi nguyện làm cho đến chết, đấy chính là đạo diễn phim”, Dương Khắc Linh nói. Thời điểm đó, anh muốn thực hiện một tác phẩm hành động có yếu tố hài, lãng mạn, đủ hấp dẫn để kéo người xem khỏi màn hình điện thoại.

Trước phim dài đầu tay, Dương Khắc Linh đã làm MV cho Thu Minh, Đăng Khôi, Sara Lưu. Những năm gần đây, anh tiếp tục thử sức với quảng cáo và phim ngắn cho mạng xã hội.

Nhạc sĩ thừa nhận lựa chọn mới có phần liều lĩnh. Anh xem những sai sót trong quá trình làm nghề là cơ hội học hỏi. Anh cũng học thêm từ những người có kinh nghiệm trong đoàn.

“Tôi đã tự hoàn thiện mình từ những cái sai của chính mình”, anh chia sẻ. Theo nhạc sĩ, trải nghiệm làm phim ngắn giúp anh rèn sự bình tĩnh trước áp lực khi chuyển sang phim dài.

Việc Dương Khắc Linh lần đầu ngồi ghế đạo diễn điện ảnh khiến khán giả tò mò. Những năm gần đây, phòng vé liên tục ghi nhận dấu ấn của các đạo diễn mới. Dương Minh Chiến có Truy tìm long diên hương vượt 200 tỷ đồng ngay ở phim điện ảnh đầu tay. Toni Dương Bảo Anh ra mắt Trại buôn người, đạt khoảng 496,5 tỷ đồng tính đến ngày 21/11. Những thành tích này mở thêm kỳ vọng cho các tên tuổi lần đầu bước vào đường đua phim chiếu rạp.

Hậu trường phim Phi vụ bông tuyết vàng.

Phi vụ bông tuyết vàng chọn bối cảnh Giáng sinh, kết hợp hành động, hài và tình cảm gia đình. Theo nhà sản xuất Trần Trung Tiến, ê-kíp hướng tới tác phẩm giải trí mùa lễ hội, trong đó không khí sum họp bị xáo trộn bởi cuộc tranh giành bảo vật.

Câu chuyện mở ra khi một doanh nhân trong ngành kim hoàn cùng gia đình dự phiên đấu giá trên du thuyền sang trọng. Họ muốn lấy lại bông tuyết vàng - món bảo vật gắn với gia đình đã thất lạc nhiều năm. Tuy nhiên, nhóm cướp bất ngờ tấn công, chiếm quyền kiểm soát du thuyền và khóa các lối thoát.

Teaser mới tập trung vào Võ Nghĩa do Steven Nguyễn thủ vai và Phương do Vân Trang thể hiện. Hai người xa lạ đến với những mục đích riêng, sau đó buộc phải hợp tác để tìm đường thoát thân.

Steven Nguyễn xuất hiện với tạo hình lịch lãm, nhưng nhân vật nhanh chóng bị cuốn vào các tình huống nguy hiểm.

Phi vụ bông tuyết vàng là phim điện ảnh thứ 4 có Steven Nguyễn góp mặt ra rạp trong năm 2026, sau Trại buôn người, Chị chị em em 3 và Bắt cá ba tay. Trong đó, Bắt cá ba tay dự kiến khởi chiếu ngày 4/12, trước phim của Dương Khắc Linh một tuần. Nam diễn viên còn có Người mẹ xấu được lên lịch ra mắt ngày 31/12.

﻿﻿ Với thế mạnh hành động đã tạo được sự chú ý trong những dự án trước, Steven Nguyễn được kỳ vọng mang đến các phân cảnh mãn nhãn.