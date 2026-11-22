TPO - Mỹ Tâm thể hiện phong độ khi liên tục hát, nhảy trong suốt 40 tiết mục tại concert "See The Light 2" diễn ra tối 21/11 ở TPHCM. Nữ ca sĩ đưa 25.000 khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc.
TPO - Thành công của phim kinh dị Hàn Quốc tại Việt Nam và Indonesia đang mở ra hướng khai thác mới cho các nhà sản xuất xứ kim chi. Không chỉ là thị trường tiêu thụ, Đông Nam Á còn có thể trở thành điểm tựa tài chính và sáng tạo khi phòng vé trong nước suy giảm.
TPO - Trong concert See the Light - Day 2 tại TPHCM, Mỹ Tâm trình diễn 40 ca khúc, tự dẫn dắt chương trình và trò chuyện cùng khoảng 25.000 khán giả. Nữ ca sĩ cũng chia sẻ về hành trình âm nhạc và quãng thời gian gặp vấn đề về giọng hát.
TPO - Là "cỗ máy tạo hit", nhạc sĩ Dương Khắc Linh lần đầu thử làm đạo diễn phim điện ảnh với “Phi vụ bông tuyết vàng”. Đây cũng là dự án thứ 5 có sự góp mặt của Steven Nguyễn trong năm 2026.
TPO - Cuộc đổ bộ liên tục của dàn sao nhí, là con của các nghệ sĩ nổi tiếng, vào giới giải trí đang tạo ra nhiều tranh cãi. Họ được trao nhiều tài nguyên, có cơ hội mà người khác không thể chạm tới, nhưng ngoại hình và thực lực đều kém cỏi khiến khán giả bất mãn.
Lễ bế mạc Năm du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 sẽ diễn ra vào 20h00 (lên sóng truyền hình trực tiếp từ 20h10) ngày 6/12/2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) bằng chương trình nghệ thuật đặc biệt, một đại nhạc hội quy mô lớn kết hợp nghệ thuật trình diễn đương đại, âm nhạc, công nghệ sân khấu, ánh sáng và pháo hoa, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Gia Lai – nơi đại ngàn gặp biển xanh.
TPO - Ngày 21/11, MAMA 2026 tiếp tục diễn ra tại nhà thi đấu Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản). Trong tiết trời khoảng 12 độ C, kèm gió mạnh, dàn ngôi sao hàng đầu Kpop vẫn xuất hiện rạng ngời trên thảm xanh.
TPO - Danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ LyHan dừng chân tại Ca sĩ mặt nạ 2026 sau hai màn đối đầu ở tập 8. Ngọc Sơn thua đối thủ với chênh lệch chưa đến 1% bình chọn, sau nhiều tuần bị khán giả gọi tên vì giọng hát đặc trưng.
TPO - Sau tranh cãi về lời ca khúc “Chiếc đèn ông sao” trong phim “Căn nhà không mái che”, đại diện đoàn phim đã liên hệ gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, hẹn đến nhà xin lỗi.
TPO - Lễ trao giải Âm nhạc MAMA 2026 khép lại sau hai đêm với chiến thắng áp đảo của các nghệ sĩ thuộc Hybe. BTS, Enhypen và Cortis chia nhau cả bốn giải thưởng lớn (Daesang). Tuy nhiên, loạt kết quả đi ngược dự đoán, cùng những nghi vấn về tính minh bạch trong cách chấm điểm khiến mùa giải năm nay vấp phải phản ứng trái chiều.
TPO - Tối 21/11, hàng chục nghìn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM theo dõi See the Light Concert của Mỹ Tâm. Trước đó, Mỹ Tâm có hoạt động soundcheck tương tác với người xem, tạo cảnh tượng đông nghịt trước giờ biểu diễn.
TPO - Không dừng lại ở sức hút sân khấu hay những nhịp cầu giao lưu văn hóa Việt - Mỹ, hành trình đưa Vũ trụ say hi ra thị trường quốc tế của DatVietVAC cho thấy cách một doanh nghiệp nội địa chủ động làm chủ tài sản trí tuệ, đa dạng hóa mô hình khai thác bản quyền và đặt mục tiêu tăng trưởng dài hạn cho công nghiệp văn hóa Việt.
TPO - Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, từng đóng phim khi mới 8 tuổi. Cô tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Nữ nghệ sĩ đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, được phong cấp bậc hàm Trung úy.
TPO - Hơn 12 năm sau album phòng thu gần nhất, Hồ Ngọc Hà trở lại với "Vol.8". Nữ ca sĩ cho biết cô không đặt nặng tham vọng có bản hit phủ sóng mọi bảng xếp hạng, nhưng lo ngại sự cũ kỹ và nguy cơ bị bỏ lại phía sau.
TPO - Triệu Lệ Dĩnh không tham dự các sự kiện thời trang giống Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, nhiều người cho rằng cô né tránh các tiểu hoa đán cùng lứa, đã hết thời. Tuy nhiên, quyết định của nữ diễn viên khác biệt.
TPO - Sức hút của phim truyền hình Trung Quốc (C-drama) không chỉ lan rộng trên các nền tảng trực tuyến mà còn tạo ra xu hướng du lịch săn thần tượng. Tại Hoành Điếm, người hâm mộ quốc tế sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, chờ đợi nhiều ngày chỉ để được nhìn thấy diễn viên yêu thích.
TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Phương Anh Đào kể cô khóc gần như 20 ngày trong một tháng quay "Ngày con còn mẹ" cùng nghệ sĩ Hồng Đào. Trở lại điện ảnh giữa thời điểm phim Việt ra rạp dồn dập, Phương Anh Đào nói doanh thu là thành quả của cả tập thể, còn sự đón nhận phụ thuộc vào khán giả.