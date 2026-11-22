TPO - Cuộc đổ bộ liên tục của dàn sao nhí, là con của các nghệ sĩ nổi tiếng, vào giới giải trí đang tạo ra nhiều tranh cãi. Họ được trao nhiều tài nguyên, có cơ hội mà người khác không thể chạm tới, nhưng ngoại hình và thực lực đều kém cỏi khiến khán giả bất mãn.