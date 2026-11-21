Đạo diễn Đặng Thái Huyền, Hàm Trần, Khương Ngọc đổ bộ Hải Phòng

TPO - Dàn đạo diễn nổi danh như Đặng Thái Huyền, Hàm Trần, Khương Ngọc và nhiều nhà sản xuất, diễn viên điện ảnh quy tụ tại Hải Phòng dự Diễn đàn điện ảnh. Phát biểu tại cuộc họp trước thềm diễn đàn chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cam kết thành phố giảm 20-30% chi phí lưu trú, rút ngắn 50% thủ tục hành chính đối với các đoàn làm phim.

Chiều 21/11, tại họp báo giới thiệu Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - thông tin về những chính sách hỗ trợ, ưu đãi nhằm thu hút các đoàn làm phim trong nước và quốc tế đến thành phố.

Diễn đàn diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, do UBND TP Hải Phòng chủ trì tổ chức, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) chủ trì nội dung, với sự tham gia của 16 tỉnh, thành phố cùng các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, doanh nghiệp và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế.

Trải thảm đón các đoàn làm phim

Theo ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - với không gian phát triển mới và quy mô dân số hơn 4,6 triệu người sau sáp nhập địa giới hành chính, Hải Phòng sở hữu nguồn bối cảnh phong phú, từ vịnh Lan Hạ, đảo Cát Bà, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc đến những di tích lịch sử, nhà ga cổ cả trăm năm vẫn đang hoạt động, cảng biển, nhà máy và làng quê đồng bằng Bắc Bộ.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết thành phố tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài chính, chi phí vận tải và xây dựng cơ sở dữ liệu số về bối cảnh quay phim.

Các di sản văn hóa phi vật thể như ca trù, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu cũng cung cấp chất liệu sáng tạo về âm nhạc, nghi lễ, trang phục cho các nhà làm phim.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP Hải Phòng nhìn nhận cảnh quan đẹp và chiều sâu văn hóa mới chỉ là điều kiện ban đầu. Điều các nhà làm phim quan tâm khi đến một địa phương là khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ, đáng tin cậy, thủ tục hành chính nhanh chóng và sự hỗ trợ trong quá trình sản xuất.

Tại hội thảo sáng 22/11, thành phố dự kiến công bố những cam kết cụ thể về cải thiện môi trường sản xuất điện ảnh.

Trong số các giải pháp có thể triển khai ngay, Hải Phòng hướng tới giảm 20-30% chi phí lưu trú cho đoàn làm phim, rút ngắn 50% thủ tục hành chính, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối tiếp nhận, hỗ trợ các đoàn phim khảo sát và làm việc tại thực địa.

Thành phố cũng đã làm việc với cơ quan hải quan về việc xây dựng luồng ưu tiên đối với thiết bị của các đoàn làm phim quốc tế đưa vào Việt Nam, thực hiện miễn phí tham quan tại các di tích có thu phí khi đoàn làm phim khai thác bối cảnh.

Thành phố Hải Phòng tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ tài chính, chi phí vận tải và xây dựng cơ sở dữ liệu số về bối cảnh quay phim.

Các đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ, doanh nghiệp và chuyên gia điện ảnh tham gia họp báo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho rằng các địa phương không nên cạnh tranh lẫn nhau trong việc thu hút đoàn làm phim mà cần tăng cường hợp tác, tạo điều kiện để các nhà sản xuất khai thác thế mạnh cảnh quan, văn hóa của từng vùng đất.

Lãnh đạo thành phố mong muốn ngay sau diễn đàn có các đoàn làm phim đến khảo sát, xây dựng những dự án cụ thể tại Hải Phòng.

Đạo diễn Khương Ngọc muốn ra miền Bắc tìm bối cảnh phim

Đón nhận thông tin về các chính sách ưu đãi của TP Hải Phòng, đạo diễn Khương Ngọc bày tỏ sự vui mừng trước cơ hội mở rộng hợp tác giữa các nhà làm phim và chính quyền địa phương.

Nam đạo diễn cho biết mong muốn đến Hải Phòng và các tỉnh, thành phố phía Bắc để tìm kiếm bối cảnh cho các dự án điện ảnh.

Theo Khương Ngọc, người làm phim không phải lúc nào cũng am hiểu về địa danh, danh lam thắng cảnh tại các địa phương. Việc thiếu thông tin khiến quá trình tìm kiếm, lựa chọn bối cảnh gặp không ít khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ từ phía địa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đoàn phim.

TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - kỳ vọng từ những cam kết của TP Hải Phòng, các tỉnh, thành phố có những bước đột phá về chính sách ưu đãi, thu hút đoàn làm phim.

Khương Ngọc cũng đánh giá cao đề xuất liên kết vùng trong hoạt động sản xuất điện ảnh của TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Anh mong muốn sau diễn đàn, các đoàn làm phim khi đến địa phương sẽ nhận được sự hỗ trợ thiết thực.

TS. Ngô Phương Lan kỳ vọng từ những cam kết của TP Hải Phòng, các tỉnh, thành phố sẽ có những bước đột phá về chính sách ưu đãi, thu hút đoàn làm phim phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà cũng đề cập việc xây dựng các kiến nghị về chính sách ưu đãi thuế trong lĩnh vực sản xuất điện ảnh theo thông lệ quốc tế. Theo bà, kinh nghiệm thu hút các đoàn làm phim nước ngoài của Thái Lan cho thấy việc đơn giản hóa thủ tục hành chính có vai trò quan trọng.

Một trong những nội dung trọng tâm của diễn đàn là Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI), sáng kiến do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam khởi xướng từ năm 2023.

Từ 10 địa phương tham gia vào năm 2023, con số này tăng lên 37 địa phương vào năm 2024. Đến năm 2026, PAI được phát triển thành nền tảng số tại địa chỉ paivietnam.vn, với dữ liệu của 34/34 tỉnh, thành phố, hơn 1.000 bối cảnh quay phim, hỗ trợ tra cứu bằng 6 ngôn ngữ.

Nhà làm phim có thể tìm kiếm thông tin về bối cảnh, điều kiện khai thác, thủ tục hành chính, chính sách hỗ trợ và đầu mối liên hệ tại từng địa phương.

Một số dự án điện ảnh đã được hưởng lợi từ hoạt động kết nối của PAI như Ngày xưa có một chuyện tình, Love in Vietnam và Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh.

Sáng 23/11, các đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia trực tiếp khảo sát một số bối cảnh quay phim tiêu biểu trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo TS Ngô Phương Lan, sự tăng trưởng 62% của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025 cho thấy nội lực của ngành. Việc tăng cường liên kết giữa các địa phương với cộng đồng làm phim là một trong những hướng phát triển cần được chú trọng.

Khoảng 70 cuộc gặp gỡ, kết nối trực tiếp giữa các địa phương với hãng phim, nhà sản xuất và doanh nghiệp dự kiến diễn ra trong dịp này. Các cuộc gặp tập trung vào nhu cầu tìm kiếm bối cảnh, dịch vụ lưu trú, vận chuyển, hậu cần, thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ sản xuất phim.