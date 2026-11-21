Khánh thành khu lưu niệm NSND khai sinh ‘tân cổ giao duyên’

TPO - Tối 21/11, công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Viễn Châu tại tỉnh Vĩnh Long được khánh thành, sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026,

Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu xây dựng tại xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đây giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của ông, để công chúng tìm hiểu, thưởng thức nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương. Dự án có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng (60 tỷ đồng xã hội hóa, 10 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh), xây dựng trong khuôn viên rộng 11.300 m2. Các hạng mục chính gồm sân lễ hội, nhà biểu diễn, không gian trưng bày, khu giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử và cải lương...

Khu lưu niệm đặt tại ấp Cây Da, xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long.

NSND Viễn Châu (1924-2016) tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh ra và lớn lên tại Đôn Châu, tỉnh Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long). Với năng khiếu thiên bẩm và niềm đam mê nghệ thuật dân tộc, ông sớm theo học đàn và ca vọng cổ. Năm 19 tuổi, ông đã trở thành nghệ sĩ đàn tranh được nhiều người biết đến trên sân khấu cải lương.

Cuối thập niên 1940, ông lên Sài Gòn hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, bắt đầu hành trình sáng tạo nghệ thuật bền bỉ, kéo dài gần 70 năm và để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử sân khấu cải lương Nam Bộ. Ông đã có nhiều đóng góp trong cải tiến, phát triển bài ca vọng cổ, đặc biệt sáng tạo hình thức kết hợp giữa tân nhạc và vọng cổ, hình thành thể loại "tân cổ giao duyên", tạo bước phát triển mới cho nghệ thuật cải lương.

Với nghệ danh Viễn Châu, ông đã sáng tác hơn 2.000 bài ca vọng cổ và trên 50 vở cải lương, trong đó có nhiều tác phẩm nổi tiếng, sống mãi trong lòng công chúng như: Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà, Chuyện tình Lan và Điệp, Tình mẫu tử, Tình anh bán chiếu, Sầu vương ý nhạc, Ông lão chèo đò...

NSND Viễn Châu còn có công đào tạo, dìu dắt và sáng tác nhiều tác phẩm phù hợp với sở trường của từng nghệ sĩ cải lương, như Út Trà Ôn, Thành Được, Minh Cảnh, Minh Vương, Ngọc Giàu, Út Bạch Lan, Thanh Nga, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ...

Công trình có vốn đầu tư 70 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết khu lưu niệm nhằm tri ân những đóng góp to lớn của cố Soạn giả - NSND Viễn Châu trong hoạt động nghệ thuật.

Ông Thiện giao các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đưa công trình vào khai thác, các cơ quan tập trung sưu tầm, bổ sung tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của NSND Viễn Châu, phối hợp với các nghệ sĩ, nghệ nhân tổ chức trưng bày, biểu diễn, giao lưu và giáo dục truyền thống và thu hút du khách.

Người dân dâng hương cố Soạn giả - NSND Viễn Châu.