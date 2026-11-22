Cảnh sắc Việt Nam qua hàng chục bom tấn điện ảnh trăm tỷ đồng

TPO - Từ những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa đến phục trang, hiện vật trong các bộ phim, triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của 16 tỉnh, thành phố, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, hãng phim và nhà sản xuất trong nước, quốc tế.

Chiều 21/11, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP Hải Phòng, triển lãm Việt Nam trên màn ảnh khai mạc trong khuôn khổ Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh.

Triển lãm giới thiệu nguồn tài nguyên bối cảnh, di sản điện ảnh, hoạt động sản xuất phim thông qua hình ảnh, tư liệu, phục trang và hiện vật, với sự tham gia của các địa phương, hãng phim và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Dự lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, TS. Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương, đạo diễn, nhà sản xuất, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh.

Cơ hội hợp tác mới

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức nhấn mạnh mỗi bộ phim hay là một lần đất nước, con người Việt Nam được giới thiệu với công chúng. Có những vùng đất được hàng triệu người biết đến, yêu mến và tìm về nhờ từng xuất hiện trên màn ảnh.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - phát biểu khai mạc.

Triển lãm giúp công chúng nhìn lại hành trình ấy thông qua những bối cảnh, trang phục, hiện vật và câu chuyện phía sau mỗi thước phim, đồng thời là nơi các địa phương, hãng phim, nhà sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hải Phòng từng được nhiều đoàn phim lựa chọn làm bối cảnh, từ những tác phẩm gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả đến các dự án quốc tế.

Tại triển lãm lần này, thành phố giới thiệu nguồn bối cảnh đa dạng, từ biển đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ, di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc đến phố cũ, bến cảng, nhà máy và những miền quê đồng bằng Bắc Bộ.

TS. Ngô Phương Lan kỳ vọng Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI tạo ra những mối liên kết vùng, thu hút các đoàn làm phim trong nước và quốc tế.

“Thành phố mong muốn không dừng ở việc cho mượn cảnh quay, mà trở thành nơi những câu chuyện mới được khởi nguồn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm phim, xây dựng ngân hàng bối cảnh số, hỗ trợ thủ tục và thực địa cho các đoàn phim theo đúng quy định; kết nối với các địa phương bạn để hình thành những tuyến bối cảnh liên vùng”, ông Đào Trọng Đức khẳng định.

Bên cạnh Hải Phòng, 15 tỉnh, thành phố tham gia triển lãm giới thiệu hình ảnh, dữ liệu bối cảnh, đặc trưng văn hóa, cảnh quan và các điều kiện hỗ trợ sản xuất phim. Đây là cơ hội để các nhà làm phim tiếp cận nguồn thông tin phục vụ việc khảo sát, lựa chọn địa điểm thực hiện dự án.

Trưng bày hàng trăm ảnh cảnh phim, áp phích về biển đảo

Tại triển lãm, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh với khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích từ các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện về biển đảo.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày giới thiệu tiềm năng bối cảnh quay phim, cảnh quan và bản sắc văn hóa của Hải Phòng và các địa phương.

Những tư liệu được lựa chọn tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử, từ cuộc chiến đấu bảo vệ vùng biển Đông Bắc, những con tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đến đời sống của quân và dân tại Cô Tô, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Trường Sa…

Công chúng có dịp tìm hiểu quá trình sản xuất các tác phẩm điện ảnh thông qua phục trang, đạo cụ, hiện vật và tư liệu do các hãng phim, đơn vị sản xuất mang đến triển lãm.

Các hãng phim và đơn vị sản xuất mang đến không gian trải nghiệm sinh động, giúp công chúng hiểu hơn về hậu trường và quá trình sáng tạo các tác phẩm điện ảnh.

Phục trang, hiện vật từ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh, hiện vật của phim Trại buôn người cũng được các đoàn phim giới thiệu.

Ban tổ chức dành một khu vực của triển lãm giới thiệu hành trình phát triển của Bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI, từ khi ra đời năm 2023 đến những bước mở rộng, cập nhật trong năm 2026.

Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh diễn ra từ ngày 21-23/11, với chuỗi hoạt động chiếu phim, giao lưu nghệ sĩ, triển lãm, hội thảo, kết nối công nghiệp điện ảnh và khảo sát bối cảnh quay phim.

Sáng 22/11, hội thảo Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế tập trung thảo luận về cơ chế hỗ trợ sản xuất, nhu cầu của các đoàn làm phim, chính sách thu hút đầu tư và liên kết địa phương.

Chiều cùng ngày, chương trình Kết nối công nghiệp điện ảnh diễn ra với 16 bàn kết nối dành cho các tỉnh, thành phố. Các cuộc gặp tập trung vào nhu cầu tìm kiếm bối cảnh, lưu trú, vận chuyển, hậu cần, thiết bị và nhân lực phục vụ sản xuất phim.