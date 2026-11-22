Cần Thơ rộn ràng đêm khai hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo

TPO - Tối 21/11, tại Công viên 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ), chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu di sản phương Nam diễn ra, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết sau khi hợp nhất TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang, không gian phát triển và văn hóa của thành phố ngày càng phong phú, đa dạng. Trong đó, văn hóa Khmer Nam Bộ là bộ phận quan trọng, góp phần tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Cần Thơ, cần được trân trọng, bảo tồn và phát huy.

Theo ông Tuyên, lễ hội Oóc Om Bóc không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ các nghi lễ, phong tục truyền thống mà còn trở thành ngày hội chung của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và cộng đồng dân cư trên địa bàn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - phát biểu khai mạc.

Thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách dân tộc, chăm lo đời sống đồng bào, tạo điều kiện để các vị sư sãi, nghệ nhân và cộng đồng tham gia bảo tồn, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch sông nước, tạo thêm sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Điểm nhấn của đêm diễn là những tiết mục nghệ thuật mang đậm âm hưởng dân gian Nam Bộ. Tiếng nhạc ngũ âm rộn ràng hòa cùng điệu múa Rô băm đặc trưng của đồng bào Khmer, các tiết mục ca cổ và hoạt cảnh tái hiện không khí lễ hội truyền thống.

Những tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Hình ảnh những chiếc ghe ngo mạnh mẽ tranh tài trên dòng sông, những điệu múa dân gian cùng âm thanh nhạc cụ truyền thống được dàn dựng sinh động, đưa khán giả đến gần hơn với đời sống văn hóa cư dân vùng đất phương Nam. Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật trình diễn sân khấu tạo nên bức tranh đa sắc màu, tôn vinh những giá trị di sản lâu đời và sức sống của văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 diễn ra từ ngày 21-24/11, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ lễ hội có hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu, Lễ Cúng Trăng...

Đặc biệt, Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ mở rộng năm nay thu hút 84 đội ghe nam, nữ đăng ký tham gia, đông nhất từ trước đến nay. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn của lễ hội, mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, đồng thời góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, tinh thần đoàn kết của đồng bào Khmer Nam Bộ đến người dân và du khách.

Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP. Cần Thơ dự lễ khai mạc.

Ghe Cà Hâu trên sông Maspéro, TP. Cần Thơ.