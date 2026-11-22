Hoa hậu Bảo Ngọc lần thứ ba dự hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc

TPO - Sau thành tích Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc tiếp tục các hoạt động liên quan môi trường và biến đổi khí hậu. Tại COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô dẫn dắt sự kiện về nông nghiệp bền vững, cùng tổ chức tọa đàm về nguồn vốn cho các dự án khí hậu của thanh niên.

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP31) diễn ra từ ngày 9-20/11 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần thứ ba Bảo Ngọc tham dự hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc, sau COP28 năm 2023 tại Dubai và COP29 năm 2024 tại Baku.

Bảo Ngọc làm MC tại lễ công bố sáng kiến Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT) trong khuôn khổ COP31.

Tại COP31, Bảo Ngọc tham gia trong vai trò người sáng lập tổ chức Gen Zero - Thanh niên vì Phát triển Bền vững. Trước đó, cô mang dự án Gen Zero đến Miss World 2026 và vào Top 24 phần thi Beauty With a Purpose (Người đẹp Nhân ái).

Ngày 17/11, Bảo Ngọc đảm nhận vai trò MC tại lễ công bố sáng kiến Đối tác Chuyển đổi chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản ứng phó với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT), tổ chức tại Gian hàng Việt Nam trong khuôn khổ COP31. Sự kiện do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì.

Bảo Ngọc nhận vai trò giới thiệu phần phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và đại diện các tổ chức quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO), Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD), Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP), WWF Quốc tế cùng các đối tác khác.

Ngày 18/11, Bảo Ngọc cùng Gen Zero và Mạng lưới Thanh niên Hành động vì Khí hậu Việt Nam (YNet Vietnam) đồng tổ chức tọa đàm “Kết nối sáng kiến khí hậu của thanh niên với nguồn lực tài chính” tại Gian hàng Việt Nam.

Nội dung thảo luận tập trung vào khó khăn của các dự án khí hậu do người trẻ khởi xướng: tiếp cận nguồn vốn và tìm kiếm sự hỗ trợ để đưa ý tưởng vào thực tế. Đại diện UNDP, Mekong Capital và Prosper Global tham gia chia sẻ thông tin về nguồn lực, tiêu chí đánh giá và quá trình phát triển các dự án xanh.

Bảo Ngọc lần thứ ba dự hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc, sau COP28 năm 2023 tại Dubai và COP29 năm 2024 tại Baku.

Ngày 19/11, cô tham gia các hoạt động thuộc İmece Day, theo dõi những nội dung về nâng cao năng lực và đưa cam kết khí hậu vào thực tiễn. Bảo Ngọc tiếp tục theo dõi các phiên họp, hoạt động đàm phán và tổng kết của hội nghị ngày 20/11.

Việc tham dự COP31 diễn ra hơn hai tháng sau khi Bảo Ngọc đại diện Việt Nam thi đấu tại Miss World 2026. Tại đêm chung kết ngày 5/9, cô dừng chân ở Top 6, đạt thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

Trong hành trình dự thi, bên cạnh các phần trình diễn, Bảo Ngọc giới thiệu Gen Zero - dự án hướng tới thúc đẩy người trẻ tham gia những mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có hành động vì khí hậu. Dự án được lựa chọn vào Top 24 phần thi Người đẹp Nhân ái.

Bảo Ngọc từng tham gia đối thoại cùng thanh niên quốc tế tại COP28, sau đó chia sẻ về các vấn đề khí hậu gắn với Việt Nam tại COP29. Đến COP31, bên cạnh việc theo dõi các phiên thảo luận, cô tham gia dẫn chương trình và phối hợp tổ chức tọa đàm về nguồn lực cho các sáng kiến của thanh niên.

Kết thúc hành trình tại Miss World, Bảo Ngọc chia sẻ dự định theo học thạc sĩ Khoa học và Chính sách môi trường tại Đại học Columbia, Mỹ. Cô cho biết mong muốn mở rộng dự án Gen Zero và tìm hiểu sâu hơn về chính sách môi trường.

Các hoạt động tại COP31 cho thấy Bảo Ngọc tiếp tục theo đuổi mối quan tâm về môi trường và biến đổi khí hậu, lĩnh vực cô đã tham gia trước khi đến với Miss World.