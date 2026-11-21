44 hoa hậu quốc tế mê phở, cà phê và gỏi cuốn Việt Nam

TPO - Quy tụ 44 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Charm 2026 dành khoảng ba tuần cho các hoạt động thi sắc đẹp kết hợp trải nghiệm văn hóa, du lịch Việt Nam. Nhiều người đẹp chia sẻ ấn tượng về sự hiếu khách, ẩm thực và trang phục truyền thống trong những ngày đầu đến Việt Nam.

Miss Charm 2026 vừa giới thiệu 44 thí sinh đã đến Việt nam, chuẩn bị cho hành trình với chủ đề The Beauty of Cultural Identity - Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa. Bên cạnh các phần thi nhan sắc, chương trình hướng đến kết nối thí sinh thông qua những hoạt động giao lưu, tìm hiểu văn hóa và quảng bá du lịch.

Dàn thí sinh năm nay đến từ nhiều châu lục, trong đó khu vực châu Á và châu Đại Dương có 15 đại diện, châu Mỹ có 13 đại diện, châu Âu có 9 đại diện và châu Phi có 7 đại diện. Người đẹp Nguyễn Ngọc Trà My đại diện Việt Nam dự thi.

Trong khoảng ba tuần tại Việt Nam, các thí sinh tham gia ghi hình, chụp ảnh, giao lưu và khám phá một số điểm đến. Đà Lạt là một trong những địa phương nằm trong hành trình trải nghiệm.

Đương kim Miss Charm Anna Blanco đồng hành 44 thí sinh trong chặng hành trình tại Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng thông qua hình ảnh, video và những câu chuyện được thí sinh chia sẻ trên trang cá nhân, cuộc thi góp phần giới thiệu cảnh quan, văn hóa và con người Việt Nam đến khán giả quốc tế.

Trong những ngày đầu đến Việt Nam, Lena Takeuchi - đại diện Nhật Bản - cho biết cô ấn tượng với sự hỗ trợ của người Việt Nam. Trước chuyến đi, cô hồi hộp vì đến một mình và chỉ mới trò chuyện với một số người qua Instagram.

“Từ nhà thiết kế cho tôi mượn trang phục dạ hội đến chuyên gia trang điểm, làm tóc và nhiếp ảnh gia, mọi người đã chào đón tôi nồng nhiệt. Ấn tượng khó quên nhất của tôi là sự tử tế và hào phóng của họ”, Lena chia sẻ.

Người đẹp Nhật Bản cho biết gỏi cuốn là món ăn để lại ấn tượng với cô ngay trong ngày đầu tiên. Là chuyên gia dinh dưỡng có chứng chỉ hành nghề, Lena đặc biệt quan tâm đến các loại rau xanh, rau thơm trong món ăn.

“Tôi vốn yêu thích ẩm thực Việt Nam và thường ăn món Việt tại Nhật Bản. Được thưởng thức ngay tại Việt Nam khiến trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn”, cô nói.

Đại diện Mỹ Fallon Williams dành sự quan tâm cho ẩm thực Việt. Cô cho biết thường ăn phở tại Mỹ và thích thêm nhiều ớt. Trong những ngày đầu dự thi, người đẹp được mặc, trình diễn áo bà ba và tìm thấy sự đồng cảm từ câu chuyện về trang phục truyền thống này.

Đại diện Việt Nam (váy trắng) và các người đẹp trong ngày nhập cuộc Miss Charm 2026.

Fallon chia sẻ cô lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn, từng trải qua giai đoạn khó khăn về tài chính và có thời điểm không có nơi ở ổn định. Từ trải nghiệm cá nhân, cô muốn truyền tải thông điệp về nỗ lực vượt qua hoàn cảnh tại cuộc thi.

“Xuất thân không định nghĩa con người bạn. Điểm xuất phát trong cuộc sống không quyết định đích đến của bạn”, đại diện Mỹ nói.

Natalia Andrea Gomez - đại diện Puerto Rico - cho biết cà phê Việt Nam là một trong những trải nghiệm khiến cô hào hứng. Người đẹp mong chờ chuyến đi Đà Lạt để tìm hiểu thêm sự khác biệt giữa các vùng miền. Đại diện Cuba Yramsi Barcena cũng bày tỏ mong muốn khám phá văn hóa, ẩm thực và những giá trị truyền thống trong thời gian dự thi.

Bên cạnh hành trình trải nghiệm, các thí sinh tham gia những lớp huấn luyện về kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng thể hiện bản thân trước các vòng thi quan trọng.

Theo ban tổ chức, đêm bán kết Miss Charm 2026 dự kiến diễn ra ngày 2/12, chung kết tổ chức tối 5/12. Ngày 6/12, các thí sinh rời Việt Nam, khép lại hành trình dự thi. Cổng bình chọn Miss People’s Choice được mở trên nền tảng Eventista. Thí sinh có lượt bình chọn cao nhất khi cổng bình chọn đóng ngày 5/12 sẽ giành quyền vào thẳng Top 6 chung cuộc.

Với chủ đề về bản sắc văn hóa, ban tổ chức cho biết cuộc thi đề cao khả năng giao tiếp, tư duy và vai trò đại diện văn hóa của thí sinh, bên cạnh ngoại hình và kỹ năng trình diễn. Mỗi người đẹp được kỳ vọng mang đến câu chuyện về đất nước, con người và phong tục quê hương, đồng thời chia sẻ trải nghiệm tại Việt Nam với khán giả quốc tế.