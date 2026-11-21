Quỳnh Anh bị tước danh hiệu hoa hậu, ai thay thế?

TPO - Đại diện đơn vị tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết chưa tính đến việc bổ nhiệm người thay thế Nguyễn Quỳnh Anh sau khi cô bị tước danh hiệu.

Tối 18/11, ban tổ chức Miss Universe Vietnam ra thông báo tước danh hiệu của người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh. Trước đó, cô bị cấm hoạt động 6 tháng sau những ồn ào liên quan đến phát ngôn trên mạng xã hội.

Sau khi Quỳnh Anh bị tước vương miện, công chúng đặt câu hỏi ai là người thay thế cô đảm nhận danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026.

Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu hôm 18/11.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà sản xuất Phạm Duy Khánh - CEO Five6 Entertainment, được ông Nawat Itsaragrisil bổ nhiệm làm quản lý của Miss Universe Vietnam 2026 - cho biết sau khi Quỳnh Anh bị tước vương miện, vị trí hoa hậu vẫn đang để trống.

“Chúng tôi đang họp để bàn bạc kỹ càng hơn. Vị trí hoa hậu đang để trống, cũng có thể sẽ không có người thay thế”, ông Phạm Duy Khánh cho biết.

Sau khi Quỳnh Anh bị tước vương miện, công ty quản lý mới (SIGNÉ) và đại diện theo ủy quyền của cô đã có phản hồi về sự việc. Theo hồ sơ phía Nguyễn Quỳnh Anh cung cấp cho đơn vị quản lý mới, trước thời điểm thông báo được công bố, cô chưa nhận được văn bản riêng về việc thu hồi danh hiệu cũng như các căn cứ liên quan.

Phía đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh cho biết ngày 25/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo đình chỉ hoạt động biểu diễn của cô trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, nội dung này ban đầu chỉ được trao đổi bằng lời nói, người đẹp chưa nhận được văn bản chính thức nêu rõ căn cứ, phạm vi và thời hạn đình chỉ.

Đại diện mới của Quỳnh Anh đề nghị ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quyết định thu hồi danh hiệu, làm rõ thẩm quyền, trình tự và căn cứ áp dụng đối với việc đình chỉ hoạt động biểu diễn cũng như thu hồi danh hiệu. Phía này mong muốn có phản hồi chính thức bằng văn bản để các bên có cơ sở làm việc và giải quyết sự việc.

Ban tổ chức chưa tính đến phương án tìm người thay thế Quỳnh Anh.

Trước những phản hồi này, ông Phạm Duy Khánh trả lời PV Tiền Phong rằng phía Five6 Entertainment và công ty SIGNÉ đang làm việc và sẽ có kết quả trong vài ngày tới.

“Mọi thứ đều có lý do và nguyên nhân. Phía SIGNÉ đã gặp tôi và nhận thấy nhiều lỗi sai của Quỳnh Anh nên đã đề nghị phối hợp để cùng làm việc”, ông Phạm Duy Khánh nói.

Khi được hỏi liệu có tranh chấp pháp lý xảy ra giữa hai bên công ty hay không, ông Phạm Duy Khánh cho biết hai phía đang làm việc với tinh thần cầu thị, tích cực và khẳng định không có tranh chấp xảy ra.

Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe 2026 tại Hải Phòng hôm 2/10. 10 ngày sau, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026.

Nội dung các đoạn hội thoại gây tranh cãi vì xuất hiện những lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng, chê bai một số người đẹp và thành viên ban giám khảo cuộc thi. Trong số những người được nhắc đến có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Sau sự cố, Quỳnh Anh và Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi trên mạng xã hội. Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cũng ra quyết định đình chỉ hoạt động biểu diễn đối với Quỳnh Anh trong 6 tháng và 3 tháng với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.