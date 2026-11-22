Tổng thống Zelensky muốn gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Mỹ tại G20

TPO - Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga có thể diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Miami vào tháng 12. Tuy nhiên, Kiev vẫn chưa nhận được lời mời chính thức từ Washington.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tại hội nghị ngày 19/11. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới ngày 21/11, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết các bên đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức cuộc gặp ba bên giữa ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Theo ông Zelensky, bước đầu tiên sẽ là các cuộc tham vấn giữa cố vấn an ninh quốc gia của các bên, có thể diễn ra trực tuyến hoặc trực tiếp.

Những cuộc tham vấn này nhằm xây dựng chương trình nghị sự, xác định các kết quả có thể đạt được và thống nhất những vấn đề cần đưa ra thảo luận tại hội nghị cấp cao.

“Họ sẽ làm rõ các chi tiết, sau đó thời gian và địa điểm sẽ được xác định. Tôi nhớ khi chúng tôi gặp nhau ở Berlin, phía Mỹ nói rằng họ thực sự muốn hoàn tất mọi việc trước Giáng sinh”, ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine khẳng định sẵn sàng gặp các bên sớm hơn, bởi việc đạt được thỏa thuận càng nhanh sẽ càng giúp cứu sống nhiều người.

Ông Zelensky cũng tiết lộ nhiều nhà lãnh đạo đã đề xuất Mỹ chính thức mời Ukraine tham dự hội nghị G20. Tuy nhiên, đến ngày 21/11, Kiev vẫn chưa nhận được lời mời từ Washington.

“Tất nhiên, nếu được mời, chúng tôi sẽ tham dự”, ông Zelensky nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp ba bên có thể được tổ chức bên lề hội nghị.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập đến những ý kiến chỉ trích trong Quốc hội Mỹ liên quan đến quyết định của ông Trump mời Tổng thống Putin tham dự G20. Theo ông, sự hiện diện của Ukraine có thể làm thay đổi cách nhìn nhận về cuộc gặp này.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, các nước châu Âu cũng phải tham gia những cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo đề xuất của Kiev, thành phần tham gia từ phía châu Âu có thể gồm Anh, Đức, Pháp, Ý, Ba Lan, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ông Zelensky cho biết Washington ủng hộ sự tham gia của châu Âu. Những tín hiệu mà Kiev nhận được cũng cho thấy Nga có thể không phản đối phương án này.

Trước đó, tạp chí The Atlantic đưa tin Tổng thống Trump muốn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G20, dự kiến diễn ra trong từ ngày 14-15/12 tại Miami, bang Florida.

Theo tạp chí này, ông Trump mong đợi một lễ ký kết thỏa thuận hòa bình với sự hiện diện của cả ông Zelensky và ông Putin, đồng thời có thể gây sức ép buộc Kiev chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận.