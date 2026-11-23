Số vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz tăng kỷ lục

TPO - Dữ liệu hàng hải cho thấy số vụ tấn công nhằm vào các tàu thuyền trong và xung quanh eo biển Hormuz đã lên mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột Mỹ - Iran bắt đầu. Tình trạng này xảy ra trong bối cảnh Tehran tìm cách tái khẳng định quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy chiến lược, giữa lúc giá dầu đang giảm.

Một tàu chở LPG bốc cháy trên vùng biển Oman ngày 17/11. (Ảnh: AP)

Trong tháng 10, số vụ tấn công được báo cáo lên Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) - trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, đã vượt 30 vụ. Đây là lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng đó kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Iran bắt đầu vào cuối tháng 2.

Theo phân tích của CNN dựa trên dữ liệu của UKMTO, tính đến ngày 22/11 đã có ít nhất 22 vụ tấn công được báo cáo trong tháng 11, mức cao thứ 2 kể từ khi xung đột bắt đầu. Khu vực thống kê bao gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trước tháng 10, số vụ tấn công được báo cáo trong khu vực trung bình khoảng 10 vụ mỗi tháng. Mặc dù số liệu giữa các nguồn có sự khác biệt, dữ liệu của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng cho thấy tháng 10 là tháng ghi nhận số vụ việc được xác nhận cao nhất từ đầu năm đến nay.

Kể từ khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz trở thành một mặt trận căng thẳng. Các cuộc tấn công tại đây gây gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu khí và gây ra những tác động lan rộng đối với kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

Các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh đã tìm được cách đưa tàu thuyền đi qua eo Hormuz, nhưng lưu lượng tàu thương mại qua tuyến hàng hải này vẫn ở mức thấp hơn so với trung bình của năm 2025.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm và nguồn thu từ dầu thô trong nước của Iran ngày càng chịu sức ép, Tehran đang gia tăng tấn công. Theo các chuyên gia, Iran đang dần mất đòn bẩy kiểm soát đối với tuyến đường thủy này và có thể tiếp tục leo thang nhằm ép Washington nhượng bộ.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đợt giảm giá dầu gần đây xuất phát từ sự phục hồi hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh. Giá dầu cũng giảm sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi những lo ngại về khả năng Washington tiến hành các hành động quân sự mới ở Trung Đông dịu xuống.

“Thị trường dường như ngày càng cho rằng khả năng tái diễn chiến tranh toàn diện là thấp và nguồn cung dầu sẽ dần phục hồi. Tuy nhiên, giả định đó có thể nhanh chóng thay đổi nếu Iran quyết định gia tăng mức độ đối đầu”, ông Hamidreza Azizi, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran tại tổ chức nghiên cứu International Crisis Group (ICG), nói với CNN.

Trong khi đó, theo dữ liệu hàng hải của Kpler, doanh thu dầu mỏ trong nước của Iran đang sụt giảm mạnh, khi lệnh phong tỏa của Mỹ tiếp tục cản trở việc đưa dầu của nước này ra thị trường toàn cầu.

“Lượng dầu của Iran đang trên biển, bên ngoài khu vực phong tỏa của Mỹ, đã giảm xuống bằng 0 sau khi những lô hàng cuối cùng được dỡ tại Trung Quốc vào đầu tháng này. Do đó, doanh thu dầu mỏ của Iran có thể giảm xuống bằng 0 vào giữa tháng 12”, Kpler đưa tin vào cuối tháng 10.

Trong tháng này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington không “cần một thỏa thuận” với Tehran và chỉ thị Phó Tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang những vấn đề khác.

“Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua từ lâu! Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ USD, và chúng ta đã kiểm soát được eo biển của họ!”, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.