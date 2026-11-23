Hai mỹ nhân bị chỉ trích lố lăng

TPO - Jang Won Young và Ahn Yu Jin, thành viên nhóm nhạc IVE nhận phản ứng tiêu cực khi tạo dáng chụp ảnh quá lố, khiến các thành viên khác bị đẩy ra rìa.

Naver đưa tin ngày thứ 2 của lễ trao giải MAMA 2026 (Mnet Asian Music Awards) được tổ chức tại Kyocera Dome, Osaka, Nhật Bản có sự tham gia của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Kim Yoo Jung, Hwasa, IVE, LE SSERAFIM, Lee Sung Kyung, Seo In Young, CORTIS, Lee Chae Min, WOODZ, Nayeon (TWICE)...

Sự xuất hiện của nhóm nhạc mỹ nhân IVE gây ấn tượng với màn catwalk như người mẫu. Tuy nhiên, cách tạo dáng của hai thành viên nổi bật nhất nhóm là Jang Won Young và Ahn Yu Jin tạo ra nhiều tranh cãi.

Jang Won Young và Ahn Yu Jin liên tục tạo dáng khác biệt với các thành viên còn lại, để thể hiện nét quyến rũ riêng.

Tuy nhiên, cũng vì vậy mà hình ảnh nhóm thiếu hài hòa.

Cả hai liên tục ưỡn người, hôn gió, tạo dáng điệu đà, thậm chí quay về phía ống kính để khoe tấm lưng thon thả. Tuy nhiên, cách tạo dáng quá mức này khiến hình ảnh cả nhóm trông lộn xộn, thiếu sự hài hòa.

Một số thành viên đứng ở hai bên phải co gập tay ra sau để tránh chạm vào người bên cạnh càng khiến hình ảnh chung của nhóm trở nên gượng gạo.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều người đã tỏ thái độ khó chịu với màn thể hiện lố lăng của hai ca sĩ trẻ.

"Lúc nào cũng lố lăng, tỏ ra mình là công chúa có đặc quyền riêng", "Họ nên chú ý cảm giác hài hòa của đội hình thay vì làm màu để tự tỏa sáng", "Thành tích kém mà vẫn nhận được giải Nhóm nữ xuất sắc nhất", "Nhìn họ tạo dáng chỉ thấy buồn cười, nhìn hình cả nhóm càng hài hước hơn", "Tôi tưởng họ đang cãi nhau và cố gắng tranh giành sự chú ý", là một số bình luận của khán giả.

Jang Won Young sinh năm 2004, là ca sĩ, người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình Hàn Quốc. Cô được biết đến với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ IVE và là cựu thành viên của nhóm nhạc dự án IZ*ONE.

Jang Won Young và Ahn Yu Jin là hai thành viên nổi bật nhất của IVE.

Jang Won Young là gương mặt nổi bật nhất IVE, với gương mặt xinh đẹp, hình thể quyến rũ và chiều cao 1,73 m ấn tượng. Truyền thông Hàn Quốc ca ngợi cô là đại diện nhan sắc của thế hệ thần tượng Kpop thứ 4, thường được nhắc đến với các biệt danh “công chúa Kpop” hay “búp bê sống”.

Ahn Yu Jin sinh năm 2003, cũng sở hữu chiều cao 1,73 m nổi bật. Cô cùng Jang Won Young giành chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế sống còn Produce 48 của kênh Mnet và trở thành thành viên của nhóm nhạc có thời hạn Iz*One.

Sau khi nhóm này tan rã, cả hai lại tham gia nhóm IVE. Đường sự nghiệp có nhiều sự tương đồng, vóc dáng nổi bật giống nhau khiến Ahn Yu Jin và Jang Won Young được coi là bộ đôi "sát thủ" của IVE.