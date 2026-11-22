Phim có Vân Dung rời rạp, phim có Tiểu Vy nguy khốn

TPO - “Án mạng karaoke” kết thúc đợt chiếu với khoảng 48,47 tỷ đồng, trong khi “Bò sữa bay” mới thu hơn 19,3 tỷ đồng và đối diện nguy cơ thua lỗ. Lịch phát hành dày đặc khiến những phim bán vé chậm khó kéo dài thời gian tìm khán giả.

Phim có Vân Dung rời rạp

Ngày 20/11, Án mạng karaoke khép lại đợt phát hành, gần một tháng sau khi mở suất chiếu sớm từ 21/10. Đến ngày 22/11, Box Office Vietnam ghi nhận tổng doanh thu phim đạt khoảng 48,47 tỷ đồng.

Tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê từng có khởi đầu thuận lợi. Trong ba ngày cuối tuần 23-25/10, phim thu hơn 21 tỷ đồng và đứng đầu phòng vé. Tuy nhiên, vị trí này nhanh chóng bị thay thế khi Chị chị em em 3 xuất hiện, kéo theo một đợt cạnh tranh mới về khán giả và suất chiếu.

Vân Dung vào vai người phụ nữ mê karaoke trong phim đầu tay của đạo diễn Hoàng Lê.

Tới ngày 6/11, doanh thu phim đạt khoảng 47 tỷ đồng. So với mức hiện tại, hơn hai tuần cuối chỉ đóng góp thêm khoảng 1,5 tỷ đồng.

Án mạng karaoke quy tụ Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Đại Nghĩa… khai thác vụ án trong chuyến đi của một nhóm hàng xóm. Sau khi người phụ nữ mê karaoke bị sát hại, những mâu thuẫn giữa các thành viên trở thành đầu mối cho câu chuyện phá án. Ý tưởng kết hợp trinh thám và hài tạo sự chú ý, nhưng cách triển khai vụ án, tính logic của các tình tiết gây tranh luận.

'Bò sữa bay' thua lỗ nặng

Khởi chiếu từ 6/11, phim của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt thu khoảng 19,33 tỷ đồng theo Box Office Vietnam, tính đến ngày 22/11.

Thời điểm phim ra mắt, đạo diễn không công bố kinh phí cụ thể, nhưng kỳ vọng dự án có thể tiến gần hoặc chạm mốc trăm tỷ đồng. Anh thừa nhận áp lực doanh thu và trách nhiệm với nhà đầu tư khi lựa chọn thử nghiệm cách kể khác với những dòng phim quen thuộc.

Theo ước tính của một số chuyên gia, phim cần đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng mới có thể hòa vốn, trong khi hiện mới thu khoảng 19 tỷ đồng. Với lượng vé bán ra ngày càng ít, phim đối diện nguy cơ lỗ nặng.

Bò sữa bay thu khoảng 19,33 tỷ đồng sau hơn hai tuần ra rạp, đối diện nguy cơ thua lỗ.

Bò sữa bay có sự tham gia của dàn diễn viên như Nguyễn Hùng, Võ Điền Gia Huy, Ngọc Xuân, Tiểu Vy… Phim chọn bối cảnh nông trường Mộc Châu thập niên 1990. Phim kể câu chuyện đánh cắp công thức sữa bằng không khí tình cảm, hài đen và yếu tố kỳ ảo. Sự khác lạ tạo cá tính cho tác phẩm, song không đủ sức giữ chân khán giả.

Bất lợi còn nằm ở lịch phát hành. Ngay tuần đầu, phim phải cạnh tranh với Godzilla trừ không và Chị chị em em 3. Chỉ 5 ngày sau khởi chiếu, Ngày con còn mẹ xuất hiện. Đến 20/11, thị trường tiếp tục có Trại giam hạnh phúc. Khoảng cách giữa các đợt ra mắt ngắn khiến phim chưa tạo được sức bật sớm phải tìm cách giữ khán giả trong lúc sự chú ý đã chuyển sang tác phẩm mới.

Sự phân hóa thể hiện rõ trên bảng doanh thu ngày 22/11. Tính đến hiện tại, Trại giam hạnh phúc dẫn đầu với khoảng 15 tỷ đồng, hơn 168.000 vé và 5.119 suất chiếu. Phim đứng thứ hai, Ngày con còn mẹ, đạt khoảng 955 triệu đồng với 1.240 suất. Doanh thu hai vị trí cách nhau hơn 15 lần.

Ở phía dưới, Bò sữa bay thu khoảng 53,7 triệu đồng, còn 120 suất, Chị chị em em 3 đạt khoảng 68,9 triệu đồng với 112 suất.

Vừa ra rạp, Trại giam hạnh phúc tiến sát mốc 100 tỷ đồng doanh thu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung CGV Việt Nam - cho biết số suất được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế. Khi lượng khán giả thấp hơn kỳ vọng, rạp có thể giảm suất, đổi khung giờ hoặc thu hẹp số phòng.

“Chúng tôi nhìn vào hiệu suất của từng suất chiếu và xu hướng trong nhiều khung giờ”, ông Hải nói. Đại diện CGV cho biết việc điều chỉnh có thể diễn ra từng ngày vào giai đoạn cao điểm, ngược lại, phim có lượng đặt vé tốt vẫn có cơ hội được tăng suất.

Cơ chế này đặt nhà sản xuất trước sức ép phải sớm tìm đúng khán giả. Phim cần thời gian để hiệu ứng truyền miệng phát huy, nhưng nếu sức mua không cải thiện, lịch chiếu có thể thu hẹp trước khi tác phẩm tạo được độ lan tỏa.

Kết quả phòng vé của Bò sữa bay để lại tiếc nuối cho một dự án có cách kể mới lạ. Với Nguyễn Phạm Thành Đạt, phim dài đầu tay là dịp đưa những ý tưởng riêng đến với khán giả, đồng thời kiểm chứng khả năng kể chuyện trong môi trường phát hành thương mại. Trải nghiệm lần này có thể giúp đạo diễn trẻ hiểu rõ hơn khoảng cách giữa điều mình muốn thể hiện và cách người xem đón nhận.