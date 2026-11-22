Mẹ con bà chủ Sen Tài Thu vay 18 tỷ đồng nhưng trả nợ hơn 56 tỷ đồng

TPO - Rà soát các mối quan hệ kinh tế, Cơ quan điều tra xác định mẹ con bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu có khoản vay chỉ hơn 18 tỷ đồng nhưng phải trả tổng số tiền hơn 56 tỷ đồng.

Vòng luẩn quẩn nợ nần

Như Tiền Phong đưa tin, TAND TP Hà Nội sắp mở phiên xử bị cáo Phạm Thị Hòa (Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (con gái Hòa, Phó tổng giám đốc Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc) cùng nhóm đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

"Bi kịch" của Sen Tài Thu xuất phát từ năm 2018 khi doanh nghiệp này mở rộng mô hình kinh doanh. Hai mẹ con Chủ tịch Sen Tài Thu đã vay mượn người quen, ngân hàng tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Do các khoản vay ngắn hạn, nối tiếp nhau dẫn đến mất khả năng chi trả.

Năm 2020, bị cáo Hòa và Linh mời Nguyễn Thị Lan Hương (cựu cán bộ ngân hàng) về làm Giám đốc tài chính Sengroup. Hương đã thay mặt công ty giãn nợ với một số chủ nợ cá nhân; đứng ra vay nợ giúp cho mẹ con bà Hòa chi trả các khoản vay trước đó.

Thấy Hương giúp vay được tiền, mẹ con bà chủ Sen Tài Thu tiếp bổ nhiệm Hương làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn, rồi sau đó là Tổng giám đốc và được chuyển nhượng (thực chất là cho tặng) 10% cổ phần của Sen Tài Thu.

Để có tiền trang trải nợ và tiếp tục kinh doanh, bộ ba Hòa, Linh, Hương thống nhất huy động vốn của các nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức "chuyển nhượng cổ phần". Từ đây, "bi kịch" nợ nần sang trang mới bởi hoạt động kinh doanh công ty không có lãi, nhà đầu tư nộp tiền vào hưởng lợi nhuận theo hình thức "dùng tiền của người sau trả cho người trước".

Liên quan đến các khoản vay của mẹ con bà chủ Sen Tài Thu, Cơ quan điều tra xác định có trường hợp Trần Thị M. H. (SN 1974, trú tại Royal City, phường Thanh Xuân) chuyển cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy Linh vay hơn 18 tỷ đồng nhưng được Công ty và Linh trả lại hơn 56,6 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 38,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra yêu cầu bà H. giải trình nhưng bà khai số liệu trên không đúng và không cung cấp cho cơ quan điều tra thông tin, tài liệu gì khác. Cơ quan điều tra yêu cầu bà H. nộp lại tiền chênh lệch, đến nay chưa giao nộp. Trường hợp thứ hai là ông Hoàng M. T. (SN 1984, trú Tòa chung cư Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Từ Liêm) chuyển cho bà Hòa vay 79,4 tỷ đồng. Điều tra xác định, bà Hòa nhiều lần thanh toán cho ông T. hơn 89,2 tỷ đồng, đối trừ chênh lệch ông T. hưởng lợi hơn 9,8 tỷ đồng. Cơ quan điều tra yêu cầu ông T. giao nộp tiền chênh nhưng mới nộp 390 triệu đồng.

Năm 2022, Tập đoàn Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán cho nhà đầu tư nhưng vẫn giấu kín. Sự việc dần hé mở khi ông T. T. A. (SN 1990, trú phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) muốn tham gia đầu tư. Ban đầu, ông A. bàn với Phạm Thị Hòa văn bản thỏa thuận về việc, cho vay có điều kiện hạn mức 50 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Hòa, Linh sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và của Tập đoàn. Tài sản thế chấp bằng hơn 13,9 triệu cổ phần của Hòa tại Sen Tài Thu (tương đương 86,76% vốn điều lệ).

Điều kiện cho vay là ông A. phải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Theo cáo trạng, trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, ông A. không tham gia hoạt động điều hành tập đoàn nhưng được giám sát, nhận báo cáo tình hình kinh doanh của các chi nhánh. Ngoài ra, ông được phép nghiên cứu thị trường, mở mới cơ sở kinh doanh dưới tên pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu và được mời, liên hệ nhà đầu tư, đối tác tham gia vào cơ sở mới.

Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 12/2022 - 4/2023, ông A. đã chuyển cho mẹ con bà Hòa hơn 30,6 tỷ đồng…

Bị cáo Phạm Thị Hòa (bên trái) cùng đồng phạm.

Mời kiểm toán làm việc phát hiện còn nợ hơn 1.000 tỷ đồng

Sau khi tiếp quản Sen Tài Thu, ông A. thực hiện rà soát lại toàn bộ thu chi của tập đoàn, mới phát hiện số tiền nợ các nhà đầu tư vẫn còn hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông A. đã tổ chức mời các nhà đầu tư đến trao đổi về việc thỏa thuận chi trả lại tiền, đưa ra các phương án chuyển đổi cơ cấu cổ phần. Từ tháng 5/2023 đến nay, ông A. chi trả cho 120 nhà đầu tư tổng số tiền 25 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông A. khai, khi tham gia đầu tư vào Sen Tài Thu ông chỉ được biết mẹ con bà Hòa đang nợ khoảng 300 tỷ đồng, không biết tập đoàn có khoản nợ với các nhà đầu tư. Sau khi tiếp quản, ông cho đơn vị kiểm toán rà soát mới biết còn nợ các nhà đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị hại khai do tin tưởng lời quảng bá của nhân viên công ty và nhân viên ngân hàng, người bị hại đã nộp tiền góp vốn đầu tư vào Sen Tài Thu và bị chiếm đoạt.

Về trách nhiệm dân sự, Cơ quan điều tra xác định các bị cáo Hòa, Linh và Hương phải hoàn trả cho 266/459 bị hại với tổng số tiền hơn 757 tỷ đồng.

Đối với 193 nhà đầu tư còn lại góp vốn số tiền hơn 231 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã nhiều lần đăng thông tin vụ án nhưng họ chưa đến làm việc.

Đối với ông T. T. A., Cơ quan điều tra xác định ông không bàn bạc với mẹ con bà Hòa thực hiện chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư nên không đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Việc ông cho bà Hòa vay tiền, ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần là giao dịch dân sự, cơ quan điều tra không đề cập xử lý.