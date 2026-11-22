Tổng thống Mỹ Trump đăng loạt ảnh tại APEC, gọi lãnh đạo Nga - Trung là 'bạn'

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một loạt ảnh chụp cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau hội nghị thượng đỉnh tại Thâm Quyến, trong đó ông gọi cả hai nhà lãnh đạo này là “những người bạn”.

Những hình ảnh này được chia sẻ trên tài khoản Truth Social của ông Trump hôm 21/11, hai ngày sau hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến. Trước đó, ông Trump mô tả sự kiện này là “một trong những hội nghị quốc tế quan trọng nhất trong nhiều năm qua” và gọi mối quan hệ giữa ba nhà lãnh đạo là “tuyệt vời”.

Các bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc thân mật giữa các nguyên thủ quốc gia. Một bức ảnh cho thấy ông Trump bắt tay ông Putin, kèm theo dòng chú thích: “Bạn của tôi”.

Một bức ảnh khác ghi lại cảnh ông Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Mỹ trên đường băng sau khi ông bước xuống máy bay, cũng với dòng chú thích: “Những người bạn”.

Những bức ảnh được Tổng thống Trump chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)

Các bài đăng còn bao gồm một số hình ảnh có sự góp mặt của cả ba nhà lãnh đạo, trong đó có một bức ảnh chụp trước cuộc họp ba bên tại khu nhà khách Kylin Villa ở Thâm Quyến. Một bức ảnh khác cho thấy nguyên thủ các nước cùng chụp ảnh tập thể tại hội nghị APEC, kèm theo chú thích viết tắt của cụm từ “vĩ đại nhất mọi thời đại”.

Bức ảnh được Tổng thống Trump đăng kèm dòng chữ "Vĩ đại nhất mọi thời đại". (Ảnh: Truth Social)

Cuộc gặp tại Thâm Quyến đã dẫn đến một tuyên bố hòa bình ba bên - điều mà ông Trump mô tả là chưa từng có tiền lệ - bao gồm các cam kết giảm thiểu rủi ro hạt nhân và mở rộng đối thoại giữa ba cường quốc.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc thảo luận song phương riêng biệt với Tổng thống Nga Putin tập trung vào việc chấm dứt xung đột tại Ukraine. Trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ mong muốn đạt được một giải pháp ngoại giao. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì kênh liên lạc trực tiếp với Mátxcơva, xét đến kho vũ khí hạt nhân khổng lồ mà Nga sở hữu.

Trong khi đó, cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình được đánh giá là “rất hiệu quả”, với các nội dung thảo luận xoay quanh thương mại, công nghệ tiên tiến và hợp tác kinh tế. Ông Trump cũng thông báo về một thỏa thuận nhằm xây dựng các biện pháp bảo vệ chung đối với trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 20/11, Tổng thống Mỹ đã bảo vệ cách tiếp cận thân thiện của mình đối với Mátxcơva và Bắc Kinh, đồng thời chỉ trích những người phản đối mối quan hệ của ông với các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc. “Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông Putin, đó là một điều rất tốt. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông Tập Cận Bình. Đó là một điều tốt. Và nhờ vậy mà đất nước chúng ta được an toàn”, ông Trump nói.