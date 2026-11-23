Giọt nước mắt kìm nén của Công nương Kate

TPO - Những thước phim đầu tiên của “Heal” hé lộ khoảnh khắc Công nương Kate kìm nén nước mắt khi nhìn lại hành trình điều trị ung thư. Không chỉ kể về bệnh tật, bộ phim còn khai thác những tổn thương tinh thần và quá trình tìm lại niềm vui sống sau biến cố sức khỏe của Hoàng hậu Anh tương lai.

Ngày 21/11, Hoàng gia Anh công bố trailer đầu tiên của Heal with The Princess of Wales (gọi tắt là Heal), bộ phim tài liệu ghi lại hành trình đối diện ung thư và hồi phục của Công nương Kate. Trong những hình ảnh được hé lộ, Vương phi xứ Wales xuất hiện với vẻ xúc động khi chia sẻ về những thay đổi mà căn bệnh để lại.

Cuộc chiến với ung thư của Công nương Kate

“Ung thư thực sự thay đổi con người bạn. Nó thay đổi cơ thể, thay đổi bạn về mặt thể chất. Nhưng còn có một khía cạnh sâu sắc hơn rất nhiều mà chẩn đoán ung thư tác động đến mỗi người”, Kate chia sẻ trong trailer.

Trailer Heal. Nguồn: BBC.

Theo The Guardian, bộ phim không chỉ tập trung vào quá trình điều trị mà còn khai thác những ảnh hưởng lâu dài của bệnh tật đối với tâm lý, các mối quan hệ và cách nhìn nhận cuộc sống.

Kate cho biết hồi phục là hành trình tìm lại những điều thân thuộc, đồng thời học cách nuôi dưỡng hy vọng và niềm vui ngay cả khi tương lai vẫn còn nhiều bất định.

“Rõ ràng chúng ta không được sinh ra để một mình gánh vác những thử thách của cuộc sống”, cô nói. Kate cũng chia sẻ đôi khi chính những đau đớn giúp con người nhận ra vẻ đẹp lớn lao hơn ở phía trước.

Một trong những chi tiết gây chú ý trong trailer là cuộc trò chuyện giữa Kate và em trai James Middleton. James nhắc đến tập quán rung chuông tại Bệnh viện Royal Marsden để đánh dấu thời điểm bệnh nhân hoàn thành điều trị ung thư. Khi được hỏi có thực hiện nghi thức này hay không, Kate trả lời: “Không, chị đã không rung chuông”.

James sau đó gợi ý rằng hành trình chinh phục ba ngọn núi cao nhất Vương quốc Anh có thể trở thành khoảnh khắc đánh dấu cột mốc đặc biệt ấy. Vương phi xứ Wales đã làm theo.

Cuộc trò chuyện hé lộ một góc riêng tư trong hành trình hồi phục của Công nương Kate, đồng thời cho thấy quá trình vượt qua bệnh tật không đơn giản kết thúc khi các đợt điều trị khép lại.

Hành trình tìm lại niềm vui sống

Heal được xây dựng xoay quanh thử thách National Three Peaks Challenge mà Kate thực hiện hồi tháng 6. Cô chinh phục ba ngọn núi cao nhất tại Scotland, Anh và xứ Wales gồm Ben Nevis, Scafell Pike và Yr Wyddfa, trong vòng 24 giờ. Hoạt động này nhằm gây quỹ cho tổ chức từ thiện ung thư thuộc Bệnh viện Royal Marsden.

Trailer hé lộ nhiều khoảnh khắc chưa từng được biết đến của Công nương Kate.

Theo BBC, hành trình còn là dịp để Kate gặp gỡ những người đang trải qua các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, lắng nghe câu chuyện và chia sẻ trải nghiệm. Những thước phim ghi lại cảnh cô hoàn thành thử thách, đoàn tụ với ba người con George, Charlotte, Louis và ôm Hoàng tử William cũng xuất hiện trong trailer.

Bộ phim do Benji Jackson đạo diễn, Detail Films sản xuất, được dẫn dắt bởi người dẫn chương trình Kirsty Young. Thay vì chỉ kể câu chuyện cá nhân của một thành viên Hoàng gia, tác phẩm mở rộng góc nhìn về những con người phải đối diện với bệnh tật, vai trò của gia đình, cộng đồng và sự chăm sóc toàn diện trong quá trình hồi phục.

Kate công bố mắc ung thư vào tháng 3/2024, sau khi trải qua ca phẫu thuật vùng bụng. Khi đó, cô xác nhận đang điều trị hóa trị nhưng không tiết lộ loại ung thư mắc phải. Tháng 9/2024, Công nương thông báo hoàn thành hóa trị. Đến tháng 1/2025, cô xác nhận bệnh đã thuyên giảm và từng bước trở lại các hoạt động Hoàng gia.

Trong chuyến thăm Bệnh viện Colchester hồi tháng 7/2025, Kate từng thẳng thắn nói về những khó khăn sau khi kết thúc điều trị. Kate cho biết giai đoạn này có thể đặc biệt thử thách bởi bệnh nhân không còn được đặt trong môi trường chăm sóc y tế thường xuyên, phải tự thích nghi với cuộc sống mới. Đây cũng là khía cạnh mà Heal khai thác.

Heal không chỉ là hành trình chữa bệnh của Kate, mà còn là công cuộc hỗ trợ những người bị bệnh ung thư bước tiếp.

Theo thông báo từ Cung điện Kensington, thông qua bộ phim, Kate mong muốn giúp những người mắc bệnh và gia đình có thêm góc nhìn về quá trình chẩn đoán, điều trị, hồi phục cũng như cuộc sống sau ung thư. Kate kỳ vọng góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc toàn diện, chú trọng sức khỏe tinh thần, khả năng phục hồi và chất lượng sống của bệnh nhân.