Người Việt ngày càng sinh ít, điều gì sẽ xảy ra?

TPO - Mức sinh liên tục giảm, thấp hơn ngưỡng thay thế đang đặt Việt Nam trước nhiều thách thức dài hạn, từ nguy cơ thu hẹp quy mô dân số, thiếu hụt lao động trẻ đến áp lực an sinh xã hội và thay đổi cấu trúc gia đình. Nếu không có chính sách ứng phó kịp thời, những hệ lụy này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước.

Theo Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài Chính) công bố, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Việt Nam đạt 1,66 con/phụ nữ, giảm mạnh so với mức 1,84 của năm 2024 và thấp hơn đáng kể so với ngưỡng sinh thay thế 2,1 con.

Tổng tỷ suất sinh phản ánh số con trung bình một phụ nữ có thể sinh trong suốt thời kỳ sinh đẻ nếu các tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi được duy trì như năm nghiên cứu.

Dữ liệu đăng ký khai sinh cho thấy, giai đoạn 2021-2025, mức sinh của Việt Nam dao động trong khoảng 1,62-1,86 con/phụ nữ. Sau khi chạm đáy 1,62 vào năm 2022, chỉ số này tăng lên 1,86 năm 2023, trước khi giảm liên tiếp trong hai năm tiếp theo. Đáng chú ý, mức giảm trong năm 2025 diễn ra khá rõ rệt.

Xu hướng này phản ánh sự suy giảm tỷ suất sinh ở các nhóm tuổi vốn có mức sinh cao, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi 25-29 và 30-34.

Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức do mức sinh thấp.

Theo Kết quả Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình tại thời điểm 1/4/2025 của Cục Thống kê, tổng tỷ suất sinh cả nước năm 2025 đạt 1,93 con/phụ nữ, nhích nhẹ so với mức thấp kỷ lục 1,91 của năm 2024. Dù có sự khác biệt giữa hai nguồn thống kê, các số liệu đều cho thấy mức sinh Việt Nam đang dưới ngưỡng thay thế.

Đánh giá về vấn đề này, ông Lê Thanh Dũng - Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho hay hiện nay xu hướng giảm sinh diễn ra trên diện rộng, kể cả tại các địa phương trước đây có mức sinh cao, trong khi nhiều đô thị lớn rơi vào tình trạng mức sinh rất thấp, khó có khả năng phục hồi, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu vực phát triển kinh tế.

Đông Nam Bộ có mức sinh thấp nhất cả nước

Mức sinh giữa các vùng kinh tế - xã hội có sự chênh lệch đáng kể. Bắc Trung Bộ dẫn đầu cả nước với 2 con/phụ nữ, tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc với 1,97; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đạt 1,87; Đồng bằng sông Hồng đạt 1,78.

Ở chiều ngược lại, Đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 1,48 con/phụ nữ, trong khi Đông Nam Bộ thấp nhất cả nước với 1,25. Khoảng cách giữa hai vùng có mức sinh cao nhất và thấp nhất lên tới 0,75 con/phụ nữ.

Đây là diễn biến đáng quan tâm bởi Đông Nam Bộ tập trung nhiều đô thị lớn, khu công nghiệp và lực lượng lao động nhập cư. Mức sinh thấp kéo dài tại khu vực này có thể tạo thêm áp lực lên quy mô dân số trong độ tuổi lao động, đồng thời đẩy nhanh quá trình già hóa dân số.

Nguy cơ thiếu hụt lao động, già hóa dân số nhanh

Nếu mức sinh tiếp tục duy trì dưới ngưỡng thay thế, quy mô dân số có nguy cơ suy giảm trong dài hạn. Khi số trẻ em được sinh ra không đủ để thay thế thế hệ cha mẹ, số lượng dân số ở các thế hệ kế tiếp sẽ ngày càng thu hẹp.

Theo dự báo, sau năm 2035, nếu mức sinh tiếp tục đi xuống, Việt Nam có thể bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm dân số tự nhiên. Đây là kịch bản đặt ra yêu cầu phải có những chính sách dân số phù hợp ngay từ hiện tại, thay vì chờ đến khi quy mô dân số thực sự suy giảm mới ứng phó.

Một hệ lụy trực tiếp khác là nguy cơ thiếu hụt nguồn lao động, đặc biệt là lao động trẻ. Khi lực lượng lao động trẻ thu hẹp, các ngành nghề cần nhiều nhân lực có thể gặp khó khăn trong tuyển dụng, duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động.

Thiếu hụt lao động cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Đáng lo ngại hơn, mức sinh thấp còn góp phần đẩy nhanh quá trình già hóa dân số. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên ở Việt Nam tăng từ 8,1% năm 1999 lên 9,9% năm 2009, 11,9% năm 2019 và khoảng 14% năm 2024. Dự báo đến năm 2035, tỷ lệ người trên 60 tuổi có thể chiếm khoảng 20% dân số.

Cần gỡ rào cản để nâng mức sinh tại Việt Nam.

Khi số người cao tuổi tăng nhanh trong khi lực lượng lao động trẻ có xu hướng thu hẹp, sự mất cân đối giữa nhóm dân số trong độ tuổi lao động và nhóm phụ thuộc sẽ trở thành thách thức lớn. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, lương hưu và các dịch vụ an sinh xã hội tăng lên.

Trong khi đó, nguồn lực đóng góp cho các quỹ an sinh có thể chịu sức ép khi số người tham gia lao động và tạo thu nhập không tăng tương ứng với số người cần được chăm sóc, hỗ trợ. Ngân sách nhà nước cũng phải dành nguồn lực lớn hơn cho các chương trình chăm sóc sức khỏe và bảo đảm đời sống người cao tuổi.

Gia đình ít con, áp lực chăm sóc người cao tuổi tăng

Không chỉ tác động đến kinh tế và cơ cấu dân số, mức sinh thấp còn làm thay đổi cấu trúc gia đình. Xu hướng chuyển từ gia đình đông con sang gia đình ít con, thậm chí không sinh con, khiến mạng lưới hỗ trợ và chăm sóc giữa các thế hệ có nguy cơ thu hẹp.

Trong những gia đình chỉ có một con, khi cha mẹ già yếu, trách nhiệm chăm sóc thường tập trung vào một người con. Nếu cả hai bên nội, ngoại đều cần được hỗ trợ, áp lực về thời gian, tài chính và tinh thần đối với thế hệ trung niên sẽ càng lớn.

Bên cạnh đó, gia đình ít con cũng có thể làm gia tăng nguy cơ cô đơn, thiếu sự chia sẻ và hỗ trợ giữa các thành viên, đặc biệt khi người cao tuổi sống một mình hoặc con cái đi làm ăn xa. Khi mạng lưới chăm sóc trong gia đình suy yếu, nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng và xã hội cũng tăng lên.

Một vấn đề khác là sự chênh lệch mức sinh giữa các vùng, địa phương. Những nơi có mức sinh thấp kéo dài có thể đối mặt với tốc độ thu hẹp lực lượng lao động nhanh hơn, trong khi những khu vực có mức sinh cao hơn lại có nhu cầu khác về trường học, y tế và việc làm. Nếu thiếu chính sách điều tiết phù hợp, sự khác biệt về cơ cấu dân số giữa các địa bàn có thể ngày càng rõ nét, gây khó khăn cho việc phân bổ nguồn lực và bảo đảm phát triển đồng đều.

Gỡ rào cản để người trẻ muốn sinh con

Trước thực trạng này, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng trung bình 2% tỷ suất sinh toàn quốc mỗi năm, hướng tới đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức 2,1 con/phụ nữ vào năm 2030. Trong kế hoạch thực hiện Chương trình bảo đảm mức sinh thay thế, Bộ Y tế đề xuất bố trí khoảng 1.800 tỷ đồng mỗi năm để hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi, người dân tộc thiểu số rất ít người và người dân tại các địa bàn có mức sinh thấp.

Một số địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Tại TPHCM, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ 3-5 triệu đồng. Thành phố đã chi trả cho gần 9.000 bà mẹ nhằm khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh tại địa bàn này thuộc nhóm thấp nhất cả nước.

Chính sách dân số mới còn hướng đến thay đổi nhận thức và tạo điều kiện để người trẻ chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống gia đình. Theo định hướng của Bộ Y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, các địa phương được khuyến khích vận động nam nữ kết hôn trước 30 tuổi, các cặp vợ chồng sinh đủ hai con tại những nơi có mức sinh thấp.

Các hoạt động tư vấn, truyền thông và giáo dục tiền hôn nhân cũng được chú trọng, tập trung vào sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, mang thai, sinh con, chăm sóc trẻ, quản lý tài chính và kỹ năng xây dựng gia đình.

Bộ Y tế xác định 10 địa phương có mức sinh thấp hơn trung bình cả nước cần tập trung vận động, hỗ trợ sinh đủ hai con, gồm Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau.

Thực tế cho thấy, điều chỉnh mức sinh không thể chỉ dựa vào tuyên truyền hay những khoản hỗ trợ tài chính đơn lẻ. Điều quan trọng là tháo gỡ những rào cản khiến người trẻ ngại kết hôn, chưa muốn sinh con hoặc không đủ điều kiện nuôi dạy con. Khi áp lực nhà ở, việc làm, chi phí chăm sóc và giáo dục trẻ được giải quyết tốt hơn, các gia đình sẽ có thêm cơ sở để đưa ra quyết định sinh con.