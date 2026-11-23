Hôm nay 23/11, xét xử vụ Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt 757 tỷ đồng

TPO - Để có tiền trả khoản nợ 300 tỷ đồng, nhóm cựu lãnh đạo Sen Tài Thu lên kế hoạch huy động vốn từ nhà đầu tư và cam kết lợi tức cao. Tuy nhiên, khi dòng tiền mất khả năng thanh toán, kế hoạch này không chỉ đẩy nhà đầu tư lâm cảnh mất tiền, mà ngay cả nhân viên cũng trở thành bị hại, người lao động lao đao vì thu nhập bấp bênh.

Nhân viên cũng mất tiền, trở thành bị hại

Hôm nay (23/11), TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó tổng giám đốc Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị ruột của Tú, lao động tự do) bị xét xử 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

HĐXX gồm 5 người, do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa; một Kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Bị cáo Phạm Thị Hòa (giữa) cùng đồng phạm.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 - 6/2023, các bị cáo Hòa, Linh, Hương bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu, sử dụng thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh để huy động vốn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Nhóm bị cáo cam kết trả lợi tức 9 - 13,5%, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, người góp vốn không được hưởng quyền lợi theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỷ đồng vào Sen Tài Thu, số tiền này nhóm bà Hòa dùng 737,2 tỷ đồng trả lợi nhuận, còn lại chiếm đoạt. Quá trình điều tra, 266 bị hại trình báo đã chuyển hơn 971 tỷ đồng, được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt 757 tỷ đồng; 193 bị hại khác chưa ra làm việc, dù cơ quan điều tra đăng thông báo.

Hồ sơ vụ án thể hiện, không chỉ nhà đầu tư mất tiền mà chính nhân viên của Sen Tài Thu cũng nộp tiền hoặc lôi kéo người thân tham gia đầu tư và bị chiếm đoạt.

Như trường hợp Quách Ánh Phương (Giám đốc Phòng đối ngoại), có nhiệm vụ truyền đạt chính sách kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền vào doanh nghiệp. Ông Phương không biết nhóm bà Hòa dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tiền, thậm chí vị Giám đốc phòng đối ngoại còn trực tiếp tư vấn cho vợ, mẹ vợ tham gia ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào Sen Tài Thu, đến nay chưa được trả tiền.

Bà Lê Thị Thu Hòa (Phó Giám đốc Phòng đối ngoại Sen Tài Thu) cũng tin tưởng vào kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp nên trực tiếp chuyển hơn 41 tỷ đồng tham gia đầu tư, được trả lợi tức hơn 33 tỷ đồng, hiện còn bị chiếm giữ hơn 8 tỷ đồng, là bị hại trong vụ án.

Một chi nhánh Sen Tài Thu tại 49 Thái Thịnh, Hà Nội.

Người lao động lao đao vì thu nhập bấp bênh

Ngoài ra, còn nhiều nhân viên của Sen Tài Thu dù chưa mất tiền đầu tư nhưng lâm vào cảnh khó khăn vì nợ lương, giảm thu nhập.

Chia sẻ với phóng viên, bà N.T.N., (nhân viên điều dưỡng gắn bó với Sen Tài Thu hơn 15 năm) vẫn nhớ cảm giác hụt hẫng khi hay tin cựu Chủ tịch Phạm Thị Hòa bị khởi tố đầu năm 2024.

Theo bà N., sự việc xảy ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19. Lãnh đạo bị bắt khiến bà và nhiều đồng nghiệp lo lắng, bất an về tương lai vì lượng khách hàng sụt giảm, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng. Một số nhân viên lựa chọn nghỉ việc, một phần cố gắng ở lại bám trụ.

Dù mức lương chưa cắt giảm nhưng việc chi trả có thời điểm bị chậm. Có những tháng, tiền sinh hoạt thiếu bà N. cố gắng chắt chiu qua ngày nhưng sợ nhất đến thời hạn nộp tiền học cho con.

Nữ nhân viên của Sen Tài Thu trong tình trạng lo lắng về công việc sau nhiều năm gắn bó.

Tương tự, vợ chồng anh T.V.T. và chị M.T.Y. (gắn bó lâu năm với Sen Tài Thu) cho hay, họ quê ở tỉnh Thanh Hóa ra Hà Nội lập nghiệp. Anh T. làm công việc hướng dẫn, đón tiếp khách hàng từ tháng 10/2012, còn chị Y. có 16 năm làm nhân viên trị liệu.

Sau nhiều năm, hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà tại Hà Nội, nuôi hai con đang học lớp 5 và lớp 1. Vì cùng làm việc tại một doanh nghiệp, những khó khăn trong hoạt động kinh doanh đã tác động trực tiếp đến thu nhập của cả gia đình.

Theo chị Y., khi lượng khách hàng giảm sút, thu nhập của chị có thời điểm chỉ còn khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng. Tổng thu nhập của hai vợ chồng chưa đến 20 triệu, trong khi mỗi tháng phải chi trả tiền thuê nhà, điện, nước, sinh hoạt và các khoản chi phí học tập của con.

Anh T. chia sẻ, thời điểm doanh nghiệp gặp khó khăn, có những tháng lương bị chậm, hai vợ chồng phải xin khất tiền thuê nhà. Lúc "cấp bách" gia đình phải vay mượn bạn bè để trang trải cuộc sống.

Chị Y. cho biết thêm vài tháng gần đây, lượng khách hàng có dấu hiệu phục hồi, thu nhập của người lao động được cải thiện phần nào so với giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, đầu tháng 11/2026, nhân viên tiếp tục được thông báo về việc chậm trả lương khiến không ít người hoang mang.

Công việc tại Sen Tài Thu không chỉ là nguồn thu nhập chính, mà còn gắn với cuộc sống gia đình chị Y., anh T. đã gây dựng nhiều năm tại Hà Nội. Hai vợ chồng rất mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển, có thêm khách hàng, đảm bảo thu nhập và trả lương đúng hạn.

Bà N.T.N. cũng hy vọng khó khăn sẽ từng bước được tháo gỡ để nhân viên yên tâm công tác. Theo bà, nhiều người đã dành phần lớn thời gian làm việc tại Sen Tài Thu nên đều mong được tiếp tục gắn bó.

Trước phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Phạm Thu Hòa và nhóm cựu lãnh đạo, những người lao động mong muốn sau khi phiên tòa kết thúc, các vướng mắc liên quan đến vụ án từng bước được giải quyết, doanh nghiệp được tạo điều kiện hoạt động ổn định và phát triển, củng cố niềm tin với khách hàng để người lao động có việc làm thường xuyên, có thu nhập lo cho gia đình.