Đỗ ô tô không khóa cửa trước quán dê, chủ xe báo mất hơn 350 triệu đồng

TPO - Ngày 22/11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Sơn Trà đã làm rõ nhóm các đối tượng liên quan vụ trộm cắp tài sản trị giá cao trong xe ô tô.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) tiếp nhận tin báo từ Công an phường Sơn Trà về vụ mất trộm tài sản trong ô tô xảy ra tại khu vực lô 10, 11 đường Trần Nhân Tông phường Sơn Trà.

Theo trình báo của anh P.H.T. (36 tuổi, trú phường Sơn Trà), khoảng 22h ngày 15/11, anh đỗ ô tô trước quán Dê 45 (lô 10, 11 đường Trần Nhân Tông) rồi về nhà nghỉ ngơi.

Công an thực hiện biện pháp tố tụng liên quan các đối tượng.

Đến khoảng 3h ngày 16/11, khi ra ô tô kiểm tra, anh T. phát hiện số tiền hơn 130 triệu đồng và 10.000 USD cất trong hộc bệ tỳ tay đã biến mất. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm ước tính hơn 350 triệu đồng. Ngay sau đó, anh T. đến Công an phường Sơn Trà trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp Công an phường Sơn Trà khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, chứng cứ và tổ chức truy xét đối tượng gây án.

Sau thời gian ngắn xác minh, lực lượng công an xác định 4 đối tượng nghi vấn gồm T.V.P. (SN 2010, trú phường An Hải), N.S.Q. (SN 2009, trú phường An Hải), B.H.V. (SN 2011, trú phường Sơn Trà) và T.Đ.G.H. (SN 2015, trú phường Sơn Trà).



Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng trên khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là tìm những ô tô đỗ bên đường nhưng không khóa cửa để lục soát, lấy tài sản.

Các đối tượng chở nhau bằng xe máy, di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Sơn Trà và An Hải để tìm mục tiêu. Khoảng 2h30 ngày 16/11, phát hiện ô tô của anh T. đỗ bên đường không khóa cửa, cả nhóm mở cửa xe, lục soát và lấy đi 100 triệu đồng tiền mặt cùng hơn 6.700 USD.

Sau khi lấy được tài sản, các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.