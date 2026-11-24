Vì sao MC Vũ Mạnh Cường được dẫn 2 sóng trực tiếp trong một ngày?

TPO - MC Vũ Mạnh Cường chia sẻ áp lực khi liên tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình ở hàng loạt sự kiện quan trọng như Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X và chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại TPHCM.

Tối 22/11, MC Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò dẫn dắt hai chương trình trọng điểm mở màn chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất tại TPHCM.

Anh dẫn dắt chương trình khai mở trình diễn nghệ thuật 3D Mapping chủ đề The Eternal Flow - Dòng chảy bất tận trên nền kiến trúc trụ sở UBND TPHCM, kết nối ngôn ngữ ánh sáng hiện đại với hình ảnh 54 dân tộc Việt Nam.

Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò MC của hai chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình là Lễ trao giải Bông Lúa Vàng và Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X trong cùng ngày 21/11.

Liền sau đó, nam MC tiếp tục dẫn chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, hòa nhịp giữa âm nhạc dân tộc, ca cổ truyền thống và những sáng tác đương đại.

Liên tục đảm nhận vai trò dẫn dắt các chương trình lớn, Vũ Mạnh Cường bày tỏ áp lực khi đây đều là những sự kiện quan trọng của đất nước. Đặc biệt, trước đó Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò MC của hai chương trình trực tiếp trên sóng truyền hình là Lễ trao giải Bông Lúa Vàng và Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X trong cùng ngày 21/11.

Nhìn lại Lễ Khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X bên bờ sông Sài Gòn, nam MC cho biết đằng sau sự trôi chảy của các nghi thức rước cờ, thắp đuốc và các tiết mục biểu diễn quy mô lớn là quá trình chuẩn bị tỉ mỉ của ê-kíp thực hiện lẫn người dẫn chương trình.

“Dù đã nhiều lần đứng trên các sân khấu mang tầm vóc quốc gia, tôi luôn giữ tâm thế như những ngày đầu mới vào nghề, đó là không bao giờ chủ quan, luôn nghiên cứu kỹ từng trang kịch bản từ các buổi sơ duyệt, tổng duyệt và giữ nguyên cảm giác hồi hộp, trân trọng mỗi khi bước ra trước hàng vạn khán giả”, anh nói.

Chứng kiến các vận động viên tiêu biểu đại diện cho 36 đoàn thể thao thực hiện nghi thức rước cờ và rước đuốc, Vũ Mạnh Cường bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những năm tháng khổ luyện thầm lặng phía sau bục nhận huy chương.

Anh cho rằng hành trình theo đuổi nghề MC và tinh thần thể thao có sự tương đồng rõ nét. “Khán giả chỉ nhìn thấy khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu hay đấu trường, nhưng phía sau đó là cả quá trình rèn luyện sức bền, kỷ luật giữ giọng và nỗ lực tự vượt qua giới hạn của chính mình”, anh nói.

Vũ Mạnh Cường đảm nhận vai trò MC tại chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Qua chương trình, nam MC gửi lời chúc đến các vận động viên luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, thi đấu hết mình theo đúng tinh thần Hội tụ - Tranh tài, Tỏa sáng - Vươn cao của kỳ Đại hội lần này.

Để đảm bảo phong độ tốt nhất cho chuỗi sự kiện tháng 11, Vũ Mạnh Cường cho biết anh phải chuẩn bị sức khỏe và sắp xếp lịch trình, công việc một cách khoa học. “Việc dẫn hai sóng trực tiếp liên tiếp với hai thái cực phong cách khác biệt trong cùng một ngày đòi hỏi tôi phải có khả năng điều tiết cảm xúc linh hoạt, tập trung cao độ và phải giữ gìn thanh quản khắt khe để luôn giữ trọn sự tỉnh táo trên sân khấu”, anh cho biết.

Sau đêm mở màn, Vũ Mạnh Cường tiếp tục với chuỗi hoạt động nghệ thuật phong phú chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại trung tâm TPHCM trong các ngày 23 và 24/11.

Trong hai đêm này, anh tiếp tục dẫn dắt không gian biểu diễn nghệ thuật truyền thống hòa âm đương đại, giao lưu điện ảnh Việt Nam và chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa sức sống văn hóa Việt đến đông đảo công chúng.