Ngọ Môn 8 cửa, tháp chùa Thiên Mụ 8 tầng trên banner quảng cáo ở Huế gây xôn xao dư luận

TPO - Hình ảnh di sản Huế trên banner quảng cáo do AI tạo ra bị sai lệch kiến trúc, từ Ngọ Môn có 8 cửa, tháp Phước Duyên 8 tầng đến cầu Trường Tiền dài hơn 12 nhịp thực tế, gây phản ứng trong dư luận.

Ngày 23/11, mạng xã hội xuất hiện bài viết phản ánh tình trạng một số cơ quan, tổ chức sử dụng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để thiết kế banner, pano nhưng làm sai lệch kiến trúc di sản Huế.

Hình ảnh gây chú ý là banner quảng cáo có sự kết hợp di tích Ngọ Môn và lầu Ngũ Phụng (Đại Nội Huế), cầu Trường Tiền và tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ). Tuy nhiên, các công trình đều bị AI tái hiện sai thực tế: Ngọ Môn có đến 8 cửa thay vì 5, tháp Phước Duyên có 8 tầng thay vì 7, cầu Trường Tiền có số nhịp vượt quá 12 nhịp như hiện nay.

Hình ảnh di sản Huế trên banner quảng cáo dịch vụ 5G của một nhà mạng viễn thông do AI thiết kế, tạo nên bị sai lệch kiến trúc.

Hình ảnh nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng việc sử dụng AI thiếu kiểm chứng để quảng bá hình ảnh di sản không chỉ gây phản cảm mà còn làm sai lệch giá trị kiến trúc, văn hóa của các công trình.

Theo ghi nhận, banner được đặt tại trụ sở chính của một nhà mạng viễn thông trên đường Đống Đa (phường Thuận Hóa, TP. Huế). Đến trưa 23/11, đơn vị này đã tháo dỡ tấm banner chứa hình ảnh sai lệch về di sản Cố đô Huế.

Ngọ Môn Huế.

Ông Nguyễn Đức Lộc - Chánh Văn phòng Sở VH-TT-DL TP. Huế - cho biết banner in sai hình ảnh di sản là sản phẩm quảng cáo dịch vụ 5G của một nhà mạng viễn thông. Sau khi nắm thông tin, Sở đã yêu cầu đơn vị tháo dỡ để thiết kế, in ấn lại.

Không chỉ trường hợp trên, thời gian gần đây, một số đơn vị, trang cá nhân trên mạng xã hội tại Huế cũng sử dụng hình ảnh AI để thiết kế hình ảnh, banner, pano, quảng cáo nhưng làm sai hiện trạng di tích, sai tên gọi địa phương, đơn vị hành chính.

Những sai sót này đặt ra yêu cầu các đơn vị, trang cá nhân phải thận trọng, kiểm chứng kỹ hình ảnh trước khi sử dụng AI trong hoạt động truyền thông, quảng cáo, cũng như giới thiệu hình ảnh về Huế.