Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình 'Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu'

TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu". Đây là gala kết nối văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng diễn ra tại Hải Phòng tối 22/11.

Chương trình do UBND TP Hải Phòng và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức, là sự kiện chính trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ Điện ảnh, diễn ra từ ngày 21-23/11/2026, hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và góp phần triển khai Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Cùng dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu; TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Hải Phòng - Cửa ngõ Điện ảnh cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, nghệ thuật.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu dự sự kiện. Ảnh: Thu Giang.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh Hải Phòng là thành phố Cảng, trung tâm kinh tế, lịch sử, văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ, sở hữu nhiều lợi thế đặc sắc về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, không gian đô thị và hệ thống hạ tầng giao thông, tạo nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo và sản xuất điện ảnh.

Thành phố có gần 4.000 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có hai di sản thế giới liên tỉnh gồm Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; hai di sản văn hóa phi vật thể thế giới gồm Nghệ thuật Ca trù và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VFDA.

"Chúng tôi nhận thức rằng tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa, con người, cảnh quan, di sản và lợi thế hạ tầng mới là những điều kiện ban đầu. Để Hải Phòng thực sự trở thành điểm đến được các nhà sản xuất, hãng phim trong nước và quốc tế quan tâm hợp tác, thành phố đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức Diễn đàn điện ảnh Hải Phòng năm 2026 và tổ chức chương trình Gala Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu nhằm giới thiệu về môi trường hợp tác thuận lợi, cơ chế hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành chủ động, trách nhiệm của thành phố Hải Phòng", Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng gửi tới các nhà làm phim thông điệp: "Hải Phòng không chỉ chào đón các nhà làm phim bằng tiềm năng, lợi thế và lòng hiếu khách, mà còn bằng sự quyết tâm đồng hành, hỗ trợ thiết thực trong quá trình triển khai các dự án điện ảnh và các dự án công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố".

Chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu. Ảnh: Thu Giang.

Các nghệ sĩ chia sẻ nhiều câu chuyện, sự yêu mến dành cho thành phố Cảng. Ảnh: VFDA.

Ông Nguyễn Minh Hùng tin tưởng rằng, với sự hợp tác, gắn kết giữa thành phố Hải Phòng với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam và cộng đồng các nhà làm phim, gala sẽ là dịp kết nối, lan tỏa cơ hội hợp tác, mở ra những triển vọng mới, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế.

Với chủ đề Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu, chương trình nghệ thuật đưa khán giả khám phá những dấu ấn lịch sử, văn hóa và con người thành phố Cảng qua ngôn ngữ điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình được xây dựng thành ba phần gồm Hải Phòng trong những thước phim, Hải Phòng và những tài năng và Để Hải Phòng bừng sáng trên màn ảnh. Gala tái hiện hành trình Hải Phòng đi vào điện ảnh, trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều thế hệ nghệ sĩ, đồng thời gửi gắm kỳ vọng về một điểm đến mới của các nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Nhiều trích đoạn phim, ca khúc gắn với Hải Phòng được giới thiệu, trong đó có các tác phẩm như Sóng ở đáy sông, Khói trắng, Những ngọn nến trong đêm. Đặc biệt, bộ phim Kong: Skull Island cũng được nhắc đến như một dấu ấn góp phần đưa cảnh quan, không gian của Hải Phòng đến với khán giả quốc tế.

Điểm nhấn của chương trình là các cuộc giao lưu với nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất và những người làm điện ảnh, chia sẻ về chất liệu sáng tạo từ vùng đất, con người Hải Phòng, hành trình làm nghề cũng như cơ hội đưa các dự án điện ảnh đến với thành phố.