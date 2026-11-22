Tuyên Quang không bắt buộc chuyển toàn bộ cán bộ Hà Giang cũ về trung tâm tỉnh

TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang khuyến khích các cơ quan duy trì hoạt động tại cả hai cơ sở sau sáp nhập, không yêu cầu chuyển toàn bộ cán bộ từ Hà Giang cũ về trung tâm tỉnh. Việc bố trí nhân sự cần phù hợp với yêu cầu công việc và hoàn cảnh của cán bộ.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Tuyên Quang có diện tích gần 13.800 km2. Một số cán bộ đang làm việc tại cơ sở 2, thuộc địa bàn Hà Giang cũ, lo ngại việc điều chuyển về trung tâm hành chính tỉnh sẽ ảnh hưởng đến nơi ở và đời sống gia đình.

Trụ sở Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cơ sở 2. Ảnh PH.

Theo UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị được khuyến khích bố trí làm việc tại cả hai cơ sở, kết hợp đẩy mạnh chuyển đổi số và họp trực tuyến. Thủ trưởng đơn vị chủ động sắp xếp nhân sự theo yêu cầu thực tế, bảo đảm công việc tại địa bàn được xử lý kịp thời.

Việc duy trì cán bộ tại cơ sở 2 cũng được đánh giá giúp các đơn vị thuận lợi hơn khi xử lý công việc gắn với địa bàn Hà Giang cũ. Tại Thanh tra tỉnh, 22 công chức làm việc ở cơ sở này đã giải quyết 820 trong tổng số 864 đơn thư phát sinh tại 41 xã, phường từ tháng 7/2025 đến hết tháng 10/2026, đạt tỷ lệ 94,9%.

Với các nhiệm vụ như kiểm tra hiện trường, giải phóng mặt bằng cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 2 và xác minh khiếu nại đất đai, cán bộ bám địa bàn có điều kiện nắm tình hình, am hiểu phong tục và rút ngắn thời gian di chuyển đến các xã vùng cao. Cách bố trí này cũng góp phần giảm chi phí lưu trú, công tác phí.

Tỉnh Tuyên Quang cho biết, không bắt buộc điều chuyển những cán bộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc gia đình chưa thể ổn định chỗ ở tại trung tâm tỉnh. Việc sắp xếp nhân sự tại hai cơ sở được kỳ vọng giúp duy trì hiệu quả công việc, sử dụng trụ sở công phù hợp và hạn chế lãng phí.