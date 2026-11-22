Bánh mì nặng 10 kg hút người dân tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế

TPO - Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị”. Bánh mì là một trong những món ăn thu hút hàng trăm thực khách thưởng thức.

Được tổ chức trong hai ngày 21-22/11, trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Liên hoan quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam.

Sự kiện là dịp tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc.

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự Lễ khai mạc có bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương cùng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, phu nhân, phu quân và đông đảo bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ẩm thực là điểm khởi đầu của những cuộc gặp gỡ, giúp con người xích lại gần nhau và mở ra cơ hội tìm hiểu truyền thống, phong tục, nếp sống của mỗi dân tộc. Qua mỗi món ăn, mỗi câu chuyện được chia sẻ, sự thấu hiểu và tình bạn được hình thành, bồi đắp.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại, mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các cơ quan đại diện nước ngoài tăng cường giao lưu với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân Việt Nam.

Bộ trưởng trân trọng cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã luôn quan tâm, đồng hành và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Liên hoan, cảm ơn Đoàn Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức, nghệ nhân, đầu bếp, nghệ sĩ và các đơn vị đã chung tay tổ chức sự kiện.

Đại diện Đoàn Ngoại giao phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - Jennifer Wicks - nhấn mạnh ẩm thực là ngôn ngữ chung, giúp kết nối con người và tăng cường hiểu biết giữa các nền văn hóa. Đại sứ bày tỏ tin tưởng những cuộc gặp gỡ, trò chuyện và trải nghiệm tại Liên hoan sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa các quốc gia.

Phu nhân Ngô Phương Ly và các đại biểu tham quan các gian hàng truyền thống của Việt Nam tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2026.

Tại lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu đã hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Nhân dịp này, Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao phần hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và thành phố Huế.

Sau lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực Việt Nam, ASEAN và quốc tế, giao lưu với đại diện các cơ quan ngoại giao, địa phương, nghệ nhân và các đơn vị tham gia Liên hoan.

Diễn ra trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước, liên hoan là hoạt động thiết thực góp phần triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Dịp này, bên cạnh các gian ẩm thực đặc trưng, hàng trăm thực khách đổ dồn sự chú ý về ba chiếc bánh mì khổng lồ, nặng 10 kg mỗi chiếc được đưa tới tại liên hoan.

Thông qua giao lưu ẩm thực và văn hóa, liên hoan góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, phát huy sức mạnh mềm và nguồn lực văn hóa cho phát triển đất nước.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Từ những hương vị của mỗi quốc gia, liên hoan tiếp tục vun đắp những nhịp cầu hữu nghị, đưa các nền văn hóa và con người đến gần nhau hơn.