TPHCM khai hội Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

TPO - Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của thành phố, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, giao lưu và khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng.

Tối 22/11, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Đây là hoạt động mở đầu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026, với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình” gắn với Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026), hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp UBND TPHCM tổ chức.

Lãnh đạo TPHCM cùng các đại biểu đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngô Tùng

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu lãnh đạo TPHCM cùng đại diện các khối đại đoàn kết 54 dân tộc, văn nghệ sĩ và các lực lượng thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng và luôn chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM - khẳng định đây không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của dân tộc, mà còn là dịp để khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy sâu sắc ấy đã trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, đồng thời khẳng định tầm vóc và vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa của chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ: TPHCM là vùng đất hội tụ và lan tỏa, nơi đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế cùng chung sống, lao động, sáng tạo và gắn bó. Chính sự đa dạng ấy, hòa quyện trong tinh thần sẻ chia, nghĩa tình và đùm bọc, đã tạo nên bản sắc riêng của một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi mỗi người đều có cơ hội hòa nhập, cống hiến và cùng phát triển.

Theo ông Cường, Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc đã và đang được triển khai sôi nổi trên toàn thành phố và điểm nhấn là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, góp phần tạo nên không khí lễ hội văn hóa đa dạng, phong phú, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ và giàu cảm xúc. Các hoạt động được triển khai thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, lấy người dân làm chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, lấy địa bàn cơ sở và khu dân cư làm hạt nhân lan tỏa.

Lãnh đạo TPHCM và các sở, ban ngành trải nghiệm các hoạt động tại Sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.

“Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những thành quả đã đạt được, lãnh đạo thành phố kêu gọi đồng bào các dân tộc, đồng bào các tôn giáo và các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Mỗi người dân hãy là một chủ thể sáng tạo, một người gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp; mỗi gia đình, mỗi khu dân cư hãy là một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết và nghĩa tình”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM gửi gắm.

Trong khuôn khổ chương trình ngày hội, trên tuyến Phố đi bộ Nguyễn Huệ, không gian Đại đoàn kết toàn dân tộc do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì là một trong những điểm nhấn, giới thiệu truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, các chương trình, cuộc vận động và những kết quả chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; cùng các hoạt động tương tác, trải nghiệm tại Cây Đại đoàn kết “Chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố”.

Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và không gian giới thiệu những ngành công nghiệp văn hóa nổi bật của thành phố, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, giao lưu và khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng.

NSND Kim Xuân, ca sĩ Nguyên Vũ, Phương Thanh, Quỳnh Hoa, diễn viên Vân Trang cùng đông đảo văn nghệ sĩ dự buổi lễ và tham gia các hoạt động đồng hành Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết.

Bạn trẻ phấn khởi hòa vào không gian lễ hội tôn vinh nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Người dân tìm hiểu và trải nghiệm Bản đồ số MTTQ Việt Nam TPHCM.