Hàng nghìn người khai hội Tuần văn hóa, du lịch 2026

TPO - Tối 24/4, tại Khu đô thị Bảo Ninh 1 (phường Đồng Hới), chương trình nghệ thuật “Quảng Trị - Đến để yêu” khai màn Tuần văn hóa, du lịch Quảng Trị 2026. Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về, tạo nên không gian lễ hội sôi động, nơi âm nhạc, ánh sáng và niềm tự hào quê hương hòa quyện.

Biển người hội tụ trong đêm khai hội

Tối 24/4, dòng người đổ về khu vực sân khấu trung tâm tại Bảo Ninh, mang theo sự háo hức. Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, du khách chen chân tìm vị trí thuận lợi để thưởng thức chương trình.

Không chỉ là chương trình biểu diễn, đêm khai hội còn là điểm hẹn của những người yêu mến Quảng Trị, nơi cảm xúc cộng hưởng, gắn kết giữa người dân địa phương và du khách thập phương.

Chương trình được dàn dựng công phu với nhiều chương, lớp, dẫn dắt khán giả đi qua hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Quảng Trị.

Mở màn là những tiết mục đậm chất quê hương, tái hiện một Quảng Trị bình yên, tươi mới từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ đến những bãi biển trải dài cát trắng. Qua các ca khúc, hoạt cảnh và vũ điệu, khán giả như được sống trong dòng chảy ký ức và hiện tại đan xen.

Những tiết mục nổi bật như Hơi thở từ lòng đất - Kỳ tích Phong Nha, Nhật Lệ dòng sông kể chuyện, Chiều Cửa Tùng… đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, khắc họa chiều sâu văn hóa và vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất.

Bên cạnh những giai điệu truyền thống, chương trình còn mang đến không khí trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc được yêu thích.

Âm nhạc hiện đại, vũ đạo cuốn hút cùng hiệu ứng sân khấu hoành tráng đã khuấy động hàng nghìn khán giả. Những tràng pháo tay, tiếng reo hò không ngớt đã tạo nên sự kết nối mạnh mẽ giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đây cũng là điểm nhấn cho thấy sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, một Quảng Trị đang chuyển mình năng động, hội nhập.

Thông điệp từ một điểm đến đang vươn mình

Không dừng lại ở một đêm nghệ thuật, Quảng Trị – Đến để yêu còn là thông điệp quảng bá hình ảnh địa phương, một điểm đến giàu tiềm năng du lịch.

Từ hệ thống hang động kỳ vĩ ở Phong Nha - Kẻ Bàng, những cánh rừng nguyên sinh đến các bãi biển hoang sơ, cùng với kho tàng di sản văn hóa - lịch sử đặc sắc, Quảng Trị đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Chương trình cũng cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, hướng đến phát triển bền vững.

Khép lại đêm khai hội là màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Bảo Ninh. Những chùm sáng bung nở trên nền trời đêm không chỉ tạo nên khoảnh khắc mãn nhãn, mà còn lan tỏa cảm xúc tự hào và kỳ vọng.

Trong giây phút ấy, Quảng Trị hiện lên không chỉ là một điểm đến, mà là lời mời gọi chân thành. Đến để cảm nhận, khám phá và gắn bó.

Đêm nghệ thuật Quảng Trị - Đến để yêu đã để lại dấu ấn sâu đậm, mở ra chuỗi hoạt động sôi nổi của Tuần văn hóa, du lịch 2026, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, truyền thống và hiện đại cùng tỏa sáng.