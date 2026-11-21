TPO - Ngay sau lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam diễn ra sáng 21/11, đôi rồng thời Lý dài 70 m, cao khoảng 10 m được lắp đặt bên Hồ Hoàn Kiếm đã được tháo dỡ.
TPO - Đại diện đoàn phim “Căn nhà không mái che” đến nhà xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên chiều 22/11. Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, ê-kíp thừa nhận sơ suất khi sử dụng ca khúc “Chiếc đèn ông sao” và cho biết sẽ sửa tập phim hát sai lời.
TPO - Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Hà Nội, Bộ Ngoại giao chủ trì tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ 14 với chủ đề “Beyond Flavors - Vượt trên cả hương vị”. Bánh mì là một trong những món ăn thu hút hàng trăm thực khách thưởng thức.
TPO - Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình tối 22/11, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.
TPO - Bảo tàng Hải Phòng tổ chức không gian trưng bày hơn 300 cổ vật, hiện vật, tài liệu quý. Nổi bật với bộ kiếm nạm vàng, bạc, trống đồng Đông Sơn 2.700-2.000 năm, cùng các hiện vật, trang phục, đồ gốm, đồ vật trang trí của vua chúa, quan lại và quý tộc qua các triều đại.
TPO - Hàng nghìn người đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn để hòa cùng không khí khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, các vận động viên, người dân đều hào hứng khi TPHCM đăng cai trở lại đại hội sau 20 năm, kỳ vọng mùa giải thành công.
TPO - Công viên Bờ sông Sài Gòn bừng sáng trong không khí sôi động của Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Hàng nghìn khán giả hòa mình vào những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, màn diễu hành đầy khí thế của 36 đoàn thể thao và nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa Đại hội.
TPO - Sáng 22/11, ngày hội "Bách hoa bộ hành" diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, đưa những sắc phục Việt xưa trở lại đường phố Thủ đô trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
TPO - Từ những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa đến phục trang, hiện vật trong các bộ phim, triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của 16 tỉnh, thành phố, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, hãng phim và nhà sản xuất trong nước, quốc tế.
TPO - Sau thành tích Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc tiếp tục các hoạt động liên quan môi trường và biến đổi khí hậu. Tại COP31 ở Thổ Nhĩ Kỳ, cô dẫn dắt sự kiện về nông nghiệp bền vững, cùng tổ chức tọa đàm về nguồn vốn cho các dự án khí hậu của thanh niên.
TPO - Tối 21/11, tại Công viên 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ), chương trình nghệ thuật với chủ đề Sắc màu di sản phương Nam diễn ra, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026.
TP - 15 tác phẩm của Kim Dung vừa được mua bản quyền xuất bản, mở đầu bằng bộ Thiên long bát bộ dự kiến ra mắt tháng 12. Hơn nửa thế kỷ sau cơn sốt kiếm hiệp tại Việt Nam, một số người bắt đầu hoài nghi về sức hút của những pho truyện dài trong đời sống hôm nay.
TPO - Sau tranh cãi về lời ca khúc “Chiếc đèn ông sao” trong phim “Căn nhà không mái che”, đại diện đoàn phim đã liên hệ gia đình nhạc sĩ Phạm Tuyên, hẹn đến nhà xin lỗi.
TPO - Dàn đạo diễn nổi danh như Đặng Thái Huyền, Hàm Trần, Khương Ngọc và nhiều nhà sản xuất, diễn viên điện ảnh quy tụ tại Hải Phòng dự Diễn đàn điện ảnh. Phát biểu tại cuộc họp trước thềm diễn đàn chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cam kết thành phố giảm 20-30% chi phí lưu trú, rút ngắn 50% thủ tục hành chính đối với các đoàn làm phim.
TPO - Tối 21/11, công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Viễn Châu tại tỉnh Vĩnh Long được khánh thành, sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok năm 2026,
TPO - Một chiêng, một trống cái và 100 trống trung cùng khởi vang, báo hiệu lễ dâng hương trước Tượng đài Vua Lý Thái Tổ sáng 21/11. Qua hệ thống loa truyền thanh, lời chúc văn và trích đoạn Chiếu dời đô vang khắp không gian Hồ Gươm cho toàn thể nhân dân cùng lắng nghe.
TPO - Mô hình đôi rồng lấy cảm hứng từ nghệ thuật thời Lý, có tổng chiều dài gần 70 m bên Hồ Gươm (Hà Nội) được tháo dỡ ngay sau lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 sáng 21/11. Nhiều người dân tranh thủ chụp hình cùng công trình này trước khi dỡ bỏ.