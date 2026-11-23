Vụ án Sen Tài Thu: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung bị hại và tiền chiếm đoạt

TPO - Sau khoảng 2 giờ mở phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận thấy hồ sơ vụ án xảy ra tại Sen Tài Thu còn nhiều nội dung cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt là số tiền bị chiếm đoạt và danh sách các bị hại. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đồng thời xem xét, các nội dung liên quan khác.

Sáng 23/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Thị Hòa (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu) và 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Sau khoảng 2 giờ làm việc, Hội đồng xét xử (HĐXX) cho biết, sau khi xem xét tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX xác định bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977, lao động tự do) vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Tòa án đã cử người kiểm tra thông tin và tiếp tục xác minh trực tiếp tại Bệnh viện Bạch Mai trong chiều 23/11.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bên cạnh đó, HĐXX nhận thấy hồ sơ vụ án còn nhiều nội dung cần tiếp tục điều tra, làm rõ, đặc biệt là số tiền bị chiếm đoạt và danh sách các bị hại. Những nội dung này cần được kiểm tra, đánh giá, đối chiếu thêm với kết luận điều tra và cáo trạng.

Trên cơ sở đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, đồng thời xem xét, làm rõ các nội dung liên quan khác.

Đối với các bị hại có mặt tại phiên tòa, Tòa án đề nghị kê khai thông tin theo mẫu để phục vụ công tác xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng xác định từ tháng 10/2020 - 6/2023, các bị cáo Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh (Phó tổng giám đốc Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Lan Hương (Tổng giám đốc) đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Sen Tài Thu, sử dụng thông tin sai sự thật về hoạt động kinh doanh để huy động vốn thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Nhóm bị cáo cam kết trả lợi tức 9 - 13,5%, đồng thời cho phép nhà đầu tư rút vốn trước hạn. Tuy nhiên, người góp vốn không được hưởng quyền lợi theo quy định.

Bằng thủ đoạn trên, 459 nhà đầu tư chuyển hơn 1.726 tỷ đồng vào Sen Tài Thu, số tiền này nhóm bà Hòa dùng 737,2 tỷ đồng trả lợi nhuận, còn lại chiếm đoạt. Quá trình điều tra, 266 bị hại trình báo đã chuyển hơn 971 tỷ đồng, được chi trả hơn 213 tỷ đồng, còn bị chiếm đoạt 757 tỷ đồng; 193 bị hại khác chưa ra làm việc, dù cơ quan điều tra đăng thông báo.

Toàn cảnh hội trường xét xử.

Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo Hương muốn “chạy tội” nên chi hơn 25 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan và người em ruột của Lan là bị cáo Nguyễn Thanh Tú. Nhận tiền, Lan và Tú sử dụng mua nhà, xe sang và gửi tiết kiệm.

Cơ quan điều tra cáo buộc Lan và Tú cũng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Lan còn bị cáo buộc “Rửa tiền”.

Xét các mối quan hệ kinh tế với bị cáo Phạm Thị Hòa, cơ quan điều tra thấy có những trường hợp cho bà vay với lãi suất cao.