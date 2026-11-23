Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về công tác cán bộ

TPO - Sáng 23/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định và giới thiệu bầu 20 cán bộ giữ các vị trí công tác mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bổ nhiệm, điều động, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gồm 20 người. Trong đó vị trí Phó Giám đốc Sở Tài chính nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 10/11/2026 và 19 cán bộ còn lại nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 25/11/2026.

Cụ thể: Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Ngân sách tỉnh, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Điều động ông Nguyễn Thiều Quang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Đặng Giang Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động ông Hoàng Xuân Tần - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Linh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Phúc Trạch, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Dương Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Hà Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hà Linh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Điều động ông Trần Mạnh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Xuân Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Trần Đình Việt - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Can Lộc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Can Lộc nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Trần Quỳnh Thao - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Cổ Đạm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đan Hải, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đan Hải nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Việt Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Phụ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Phụ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Văn An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Lộc Hà, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Lộc Hà nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Bùi Ngọc Nhật - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thọ, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Minh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thọ, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Tiến Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Đồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Lê Văn Hiệp - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Đức Thịnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Phan Hồng Yến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quang, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Mai Hoa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Mai Hoa nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Phạm Ngọc Tạo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mai Hoa, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Vũ Quang, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vũ Quang nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Kim 2, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Sơn Hồng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều động ông Dương Đình Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Phú đến nhận công tác tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.