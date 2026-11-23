Lan tỏa những nguồn 'Cảm hứng Việt' qua Giải Báo chí về văn hóa

Sáng 20.11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ Tư - năm 2026.

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, nhằm tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, ghi nhận đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - Công ty Cổ phần (PV GAS).

Các đại biểu dự chương trình tổng kết

Dự chương trình có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình tổng kết

Ban Tổ chức đã nhận được 1.555 tác phẩm, số lượng lớn nhất kể từ khi Giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm để trao 5 Giải Nhất, 9 Giải Nhì, 16 Giải Ba và 25 Giải Khuyến khích.

Các tác phẩm tham dự năm 2026 đa dạng về đề tài, có chất lượng chuyên môn tốt và phản ánh đậm nét những vấn đề quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Nhiều tác phẩm tập trung vào những chủ đề lớn như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo; khai thác nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo tồn và phát huy giá trị di sản; chuyển đổi số; chủ quyền văn hóa số; quyền tác giả; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; bảo đảm an ninh văn hóa và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Các tác phẩm còn phản ánh những mô hình phát triển du lịch xanh, du lịch di sản, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc; tôn vinh thành tích thể thao, ý chí vươn lên và những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam; đấu tranh với thông tin sai lệch, biểu hiện xuyên tạc lịch sử và nguy cơ làm suy giảm những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Một chuyển biến đáng chú ý của mùa Giải năm nay là nhiều tác phẩm không dừng ở việc phản ánh, giới thiệu hoạt động hoặc ca ngợi thành tựu. Các tác giả đã đi sâu phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về thể chế, chính sách và nguồn lực; làm rõ trách nhiệm của các chủ thể, đồng thời đề xuất giải pháp để đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống và trở thành động lực phát triển.

Điểm nhấn của chương trình tổng kết là lễ trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, nhằm ghi nhận những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng; góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Giải Cảm hứng Việt được trao tại chương trình

Giải Nhất được trao cho chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim 2026” và chương trình đi bộ cộng đồng “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân. Giải Nhì thuộc về cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Ba được trao cho chiến dịch truyền thông “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Báo Quân đội nhân dân.

Ở hạng mục cá nhân, NSND Tống Toàn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, được vinh danh vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật xiếc. Trong năm 2026, NSND Tống Toàn Thắng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, giành năm giải thưởng tại các liên hoan trong nước và quốc tế, đồng thời đạo diễn gần 10 chương trình xiếc.

Giải thưởng dành cho kênh truyền thông mạng xã hội được trao cho Theanh28 Entertainment. Trong 10 tháng đầu năm 2026, video trên hệ thống đạt hơn 39 tỉ lượt xem trên TikTok và Facebook. Riêng hoạt động truyền thông cho Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thu hút gần 95 triệu lượt xem và tiếp cận, hơn 3,6 triệu lượt tương tác.

Việc tôn vinh các sản phẩm và cá nhân thuộc nhiều lĩnh vực cho thấy văn hóa đang được lan tỏa bằng nhiều hình thức, từ báo chí, truyền hình, nghệ thuật biểu diễn và hoạt động cộng đồng đến mạng xã hội. Mỗi sản phẩm được vinh danh là một cách kể câu chuyện Việt Nam, truyền đi năng lượng tích cực và bồi đắp tình yêu đối với đất nước, con người Việt Nam.