Chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ở Bắc Ninh

Từ mở rộng vùng phủ sóng 5G, vận hành hàng loạt nền tảng số dùng chung đến đào tạo hàng nghìn cán bộ và người dân, thành phố Bắc Ninh đang từng bước đưa chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, sản xuất và đời sống. Những nền tảng này góp phần thay đổi phương thức điều hành của chính quyền, tạo điều kiện phát triển kinh tế số và thúc đẩy hình thành xã hội số.

Hạ tầng số phủ rộng

Theo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, tạo điều kiện triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên toàn địa bàn.

Đáng chú ý, thành phố Bắc Ninh đã chấp thuận 171 vị trí trạm BTS để các doanh nghiệp viễn thông đầu tư, xây dựng; tham gia ý kiến đối với 247 hồ sơ liên quan đến hạ tầng viễn thông trong các dự án. Các doanh nghiệp viễn thông được đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư mạng 5G, mở rộng vùng phủ sóng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đến nay, tỷ lệ phủ sóng mạng di động 5G đạt trên 92,12% dân số toàn thành phố.

Cùng với hạ tầng viễn thông, thành phố Bắc Ninh duy trì hoạt động ổn định 2 Trung tâm tích hợp dữ liệu, bố trí 495 đường truyền số liệu chuyên dùng kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước từ thành phố đến xã, phường. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai đến 100% xã, phường với 99 kênh mạng chuyên dùng phục vụ hội nghị cấp cơ sở.

Hạ tầng này tạo điều kiện để các cơ quan duy trì hoạt động thông suốt, trao đổi thông tin và tổ chức hội nghị trực tuyến, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trên nền tảng đó, 17 hệ thống thông tin dùng chung và các hệ thống chuyên ngành tiếp tục được duy trì, khai thác. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc đã được cấu hình cho 23 sở, ngành, 99 xã và 300 đơn vị sự nghiệp, với khoảng 34.175 tài khoản.

Đáng chú ý, tỷ lệ gửi, nhận văn bản đi, đến trong các cơ quan nhà nước đạt 100%, trừ văn bản mật. Toàn bộ văn bản phát hành được sử dụng chữ ký số của tổ chức và cá nhân; 100% hồ sơ văn bản được xử lý dưới dạng toàn trình trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc dùng chung.

Tổ công nghệ số của thanh niên Bắc Ninh hỗ trợ người dân.

Dữ liệu số phục vụ điều hành

Không chỉ tập trung số hóa hoạt động nội bộ, thành phố Bắc Ninh còn đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành.

Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố Bắc Ninh đã được hoàn thiện và đưa vào vận hành 15 kịch bản điều hành trên các lĩnh vực trọng tâm. Hệ thống theo dõi 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 và hơn 130 chỉ tiêu thuộc 15 kịch bản. Trong đó, khoảng 50% dữ liệu được cập nhật tự động qua API, số còn lại được cập nhật thông qua số hóa biểu mẫu.

Kho dữ liệu số của thành phố Bắc Ninh đã đồng bộ đầy đủ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo. Các dữ liệu về y tế, kinh tế - xã hội, đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh, vi phạm hành chính, phản ánh kiến nghị và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác đang tiếp tục được tích hợp.

Bên cạnh đó, các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP, Cổng dữ liệu mở, kho dữ liệu số, nền tảng GIS, hệ thống thông tin báo cáo, công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và hệ thống phản ánh hiện trường tiếp tục được duy trì, khai thác. Riêng hệ thống phản ánh hiện trường có khoảng 2.900 tài khoản.

Để bảo đảm các hệ thống được khai thác hiệu quả, công tác đào tạo nhân lực được thành phố chú trọng. Trong 9 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh tổ chức 42 lớp tập huấn với gần 4.500 học viên, tập trung vào quản trị, khai thác dữ liệu, sử dụng phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số và hệ thống IOC.

Đặc biệt, 4 lớp bồi dưỡng, phổ cập kiến thức trí tuệ nhân tạo được tổ chức cho 120 cán bộ nòng cốt phụ trách công tác chuyển đổi số tại các xã, phường và sở, ngành. Thành phố cũng phối hợp tổ chức 70 lớp tập huấn chương trình Bình dân học vụ số cho 9.375 học viên là thành viên các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Cùng với đó, các lớp bồi dưỡng về quản trị dữ liệu được triển khai cho cán bộ chuyên trách cấp thành phố và các điểm cầu xã, phường, góp phần nâng cao kỹ năng khai thác, quản lý và sử dụng dữ liệu trong công việc.

Người dân Bắc Ninh làm thủ tục hành chính.

Đưa công nghệ số đến doanh nghiệp và từng người dân

Cùng với xây dựng chính quyền số, thành phố Bắc Ninh từng bước triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, hướng tới mở rộng ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Trong năm 2026, thành phố Bắc Ninh tham mưu ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 15/5/2026 về chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 2/7/2026 hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu; Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 14/8/2026 về phát triển kinh tế số, xã hội số giai đoạn 2026-2030.

Đối với người dân, Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 12/8/2026 về phát triển công dân số thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 được ban hành. Thành phố Bắc Ninh đồng thời triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh theo Kế hoạch số 294/KH-UBND ngày 7/8/2026.

Các Tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được kiện toàn sau sáp nhập thôn, tổ dân phố. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Bắc Ninh phối hợp với các địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thành viên các tổ, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ số.

Từ hạ tầng viễn thông, nền tảng dữ liệu đến nguồn nhân lực và các chương trình phổ cập kỹ năng số, những nhiệm vụ đang được triển khai tạo thành các mắt xích trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố Bắc Ninh. Đây cũng là cơ sở để chính quyền đổi mới phương thức quản lý, doanh nghiệp mở rộng ứng dụng công nghệ và người dân từng bước trở thành công dân số trong giai đoạn 2026-2030.