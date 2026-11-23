TP - Không giống với bất cứ ngôi làng nào ở Tây Nguyên, làng nổi giữa dòng Sê San quy tụ những người dân đến từ Đồng bằng sông cửu Long đến sinh cơ lập nghiệp bằng nghề đánh bắt thủy sản và làm du lịch, theo cách rất riêng.