TPO - Trước diễn biến thời tiết khó lường, nông dân vùng rau Bàu Tròn, xã Đại Lộc (TP. Đà Nẵng) đang khẩn trương dọn đồng, làm đất, ươm cây giống trên giàn cao, chủ động phòng mưa lũ và chuẩn bị cho vụ sản xuất phục vụ thị trường Tết Đinh Mùi 2027.
TPO - Không khí lạnh mạnh tăng cường sẽ khiến miền Bắc vừa mưa vừa rét từ đêm nay (23/11). Trước khi chuyển mưa rét, hôm nay miền Bắc nắng chói chang với nhiệt độ cao nhất lên tới 27-29 độ.
TPO - Sau 3 tháng nghiệm thu đưa vào khai thác, công trình hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) đã phát hiện hiện tượng thấm qua thân đập. Đến nay, tình trạng rò rỉ vẫn chưa được khắc phục triệt để.
TPO - Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội gửi Chính phủ, khi chuyển tạm hoạt động đón, trả khách từ ga Hà Nội và ga Giáp Bát về ga Phú Xuyên (cách trung tâm khoảng 35 km về phía Nam), hành khách sẽ được bố trí các tuyến xe buýt miễn phí hoạt động 24/24 giờ (24/7) kết nối giữa ga Phú Xuyên và khu vực trung tâm thành phố.
TP - Không giống với bất cứ ngôi làng nào ở Tây Nguyên, làng nổi giữa dòng Sê San quy tụ những người dân đến từ Đồng bằng sông cửu Long đến sinh cơ lập nghiệp bằng nghề đánh bắt thủy sản và làm du lịch, theo cách rất riêng.
TPO - Từ hỗ trợ chữa cháy đến chở thiết bị y tế phục vụ cứu hộ, máy bay không người lái (UAV) lưỡng dụng mở thêm hướng phát triển cho Nhà máy Z113. Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Z113 chọn UAV làm điểm nhấn công nghệ và dự kiến giới thiệu các sản phẩm chủ lực, trong đó có đạn pháo Hải quân và các loại thuốc nổ công nghiệp, quân sự.
TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu". Đây là gala kết nối văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng diễn ra tại Hải Phòng tối 22/11.
TPO - Đêm 23-24/11 tại Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh nội sinh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tạo động lực thúc đẩy Tây Nguyên phát triển bền vững.
TPO - Một nam du khách Kyrgyzstan bị sóng lớn cuốn ra xa khi tắm biển tại Bãi Dài (Khánh Hòa), dẫn đến đuối nước, khó thở và tím tái. Rất may, nạn nhân được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định.
TPO - Nhận được 1,74 tỷ đồng do người khác chuyển khoản nhầm vào tài khoản, người phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trình báo công an, tìm cách trả lại toàn bộ số tiền.
TPO - Anh P.S, thành viên Đội Cứu nạn, cứu hộ biển Nha Trang (Khánh Hòa), tử vong sau khi kiệt sức trong quá trình tham gia ứng cứu người gặp nạn giữa biển. Anh có 14 năm gắn bó với công việc cứu nạn, cứu hộ tại các bãi biển Nha Trang.
TPO - Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, những đóng góp của người dân trong xây dựng khu dân cư văn minh.
TPO - Ngày 22/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião (xã Nam Hòa) và tổ dân phố số 19 (phường Linh Sơn).
TPO - UBND tỉnh Tuyên Quang khuyến khích các cơ quan duy trì hoạt động tại cả hai cơ sở sau sáp nhập, không yêu cầu chuyển toàn bộ cán bộ từ Hà Giang cũ về trung tâm tỉnh. Việc bố trí nhân sự cần phù hợp với yêu cầu công việc và hoàn cảnh của cán bộ.
TPO - Chỉ hai ngày về phép bên vợ con, người lính Nguyễn Văn Lộc lại lên đường vào chiến trường Quảng Trị rồi anh dũng hy sinh ở tuổi 20. Gần 54 năm sau, người con gái nghẹn ngào đón hài cốt cha về quê nhà.