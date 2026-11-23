Thí sinh nhỏ tuổi nhất giành giải Sao Mai 2026

TPO - Nguyễn Đỗ Khánh An đã giành giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2026 với ca khúc “Đá trông chồng” trong đêm chung kết và trao giải tối 22/11. Cô sinh năm 2006, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.

Đêm chung kết và trao giải cuộc thi Sao Mai 2026 diễn ra tại trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 22/11. Sáu thí sinh hát trực tiếp cùng ban nhạc dưới sự chỉ đạo âm nhạc của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Giải nhất Sao Mai 2026 đã thuộc về thí sinh Nguyễn Đỗ Khánh An với tác phẩm Đá trông chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Khánh An là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2006) của vòng chung kết Sao Mai 2026.

Khánh An là con gái ruột của NSND Nguyễn Mạnh Hùng, cháu nội NSND Nguyễn Thanh Tùng - một trong những nghệ sĩ cải lương gạo cội miền Bắc. Cô đang theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Đỗ Khánh An giành giải nhất Sao Mai 2026 với ca khúc Đá trông chồng.

Hoàng Thu Hà và Đỗ Hải Đăng đạt giải Nhì tại Sao Mai 2026.

Trước khi đến Sao Mai, Khánh An giành huy chương vàng đơn ca măng non, top 10 Thần tượng tương lai, quán quân Thần tượng bolero nhí 2018 và á quân Giọng hát Việt nhí 2019. Năm 2024, Khánh An tiếp tục bước lên sân khấu lớn khi tham gia chương trình Solo cùng bolero 2024 và giành vị trí á quân.

Qua các vòng thi, Khánh An cho thấy phong độ ổn định. Cô được nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen ngợi khi hát Đêm ả đào ở liveshow 2. Sang liveshow 3, Khánh An thể hiện Cõng mẹ về trời, được giám khảo, ca sĩ Tấn Minh ví "đẹp như trăng rằm".

Ở liveshow 4, Khánh An hát liên khúc Hồng hồng tuyết tuyết và Chiều phủ Tây Hồ được khen hài hòa và ổn định. Trong liveshow 5, cô mang liên khúc Phong nữ - Cô Đôi thượng ngàn khai thác chất liệu âm nhạc dân gian gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu lên sân khấu.

Khánh An chia sẻ ca hát không chỉ là sở thích mà dần trở thành con đường cô mong muốn được nghiêm túc theo đuổi. Cô mong được thử sức ở nhiều sân khấu khác nhau và có cơ hội cống hiến tiếng hát của mình.

Giành giải nhì là Đỗ Hải Đăng với ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An và Hoàng Thu Hà với ca khúc Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Ba giải ba được trao cho các thí sinh Mai Thu Hương (trình bày ca khúc Hồ thiêng, nhạc Hoàng Thành, lời Cao Trần Nguyên), Nguyễn Xuân Dũng (hát ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi) và Nguyễn Mộc An (thể hiện ca khúc Hà Tĩnh mình thương của nhạc sĩ An Thuyên).

Giải Sol Vàng - giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam - thuộc về thí sinh Đỗ Hải Đăng, giải Khán giả bình chọn thuộc về thí sinh Đoàn Linh, giải Phong cách thuộc về hai thí sinh Phạm Hải Anh và Đoàn Linh, giải Triển vọng thuộc về hai thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh và Kim Jea Bin, giải Ấn tượng thuộc về thí sinh H'Vi Ktla.

Trước lễ trao giải, 10 thí sinh đã dừng bước trở lại sân khấu với ca khúc Khát khao âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Linh. Cả 16 thí sinh của vòng chung kết nhận chứng nhận tham dự chung kết toàn quốc Giải Sao Mai 2026.

Sao Mai 2026 lên sóng từ ngày 4/10 với sáu liveshow. Ban Giám khảo xuyên suốt mùa giải gồm NSND Tấn Minh - Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long, Trưởng Ban giám khảo; PGS.TS, NSƯT Tân Nhàn - Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Hải Phong.

Đạo diễn âm nhạc vòng chung kết là Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.