Ý nghĩa hội sách Huyền thoại Côn Đảo

Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Ngày 21/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo đã khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”.

Với thông điệp Giữ ký ức - Gieo tri thức - Lan tỏa giá trị, Hội sách Côn Đảo năm 2026 hướng đến kết nối quá khứ với hiện tại, khơi dậy tình yêu sách, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nêu rõ hội sách là dịp để tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Côn Đảo không chỉ có những di tích lịch sử như Trại Phú Hải, Cầu tàu 914, mà còn lưu giữ những câu chuyện, ký ức và giá trị tinh thần đặc biệt. Di sản chỉ thực sự sống khi được hiểu, được trân trọng và được trao truyền qua các thế hệ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi trao tượng trưng tủ sách. Ảnh: CTV

Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như triển lãm sách, tư liệu, hình ảnh; giao lưu với các cựu tù chính trị Côn Đảo; giới thiệu chương trình chuyển thể tác phẩm văn học Côn Đảo - Lời gửi mai sau tại Di tích Trại Phú Hải và lễ thắp nến tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo.

Đại biểu tham quan hội sách.

Dịp này, Ban tổ chức công bố Tủ sách Côn Đảo với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”; trao tặng tủ sách lý luận chính trị gồm 142 nhan đề cho đặc khu Côn Đảo; trao tặng sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Côn Đảo. Nhà Xuất bản Trẻ trao tặng tủ sách phục vụ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

Thư viện số Việt Nam cũng ký kết phối hợp sử dụng nền tảng Thư viện số dùng chung ViLIB và trao tặng Không gian tri thức số dùng chung cho đặc khu Côn Đảo, mở rộng cơ hội tiếp cận sách, tài liệu và học liệu số cho người dân.