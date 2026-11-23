Tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D Mapping

TPO - Lần đầu tại Điện Biên, công nghệ trình chiếu 3D Mapping được ứng dụng để tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ trực tiếp trên kiến trúc tại Bảo tàng Điện Biên Phủ. Cùng với đó, hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide được đưa vào vận hành, giúp du khách chủ động khám phá lịch sử, hiện vật bằng thiết bị thông minh. Đây là hoạt động của tỉnh Điện Biên nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Tối 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình trình diễn công nghệ 3D Mapping và ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ, với chủ đề Ký ức Điện Biên.

Điểm nhấn chương trình là màn trình chiếu 3D Mapping (kỹ thuật sử dụng máy chiếu để hiển thị hình ảnh 3D lên các bề mặt vật lý như tòa nhà, vật thể, sân khấu hay địa hình) kéo dài khoảng 10 phút, sử dụng công nghệ ánh sáng và hình ảnh để tái hiện câu chuyện Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Điện Biên.

Thay vì trình chiếu trên màn hình thông thường, hình ảnh được chiếu trực tiếp lên bề mặt Bảo tàng Điện Biên Phủ. Công trình có kiến trúc mang dáng dấp chiếc mũ nan phủ lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa trở thành không gian trình diễn, tạo hiệu ứng thị giác, kết hợp hình ảnh và âm thanh để kể lại những câu chuyện lịch sử.

Màn trình chiếu 3D Mapping tái hiện câu chuyện lịch sử trên Bảo tàng Điện Biên Phủ.

Thông qua ngôn ngữ trình chiếu hiện đại, những dấu mốc của chiến dịch Điện Biên Phủ, tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của quân và dân ta được tái hiện sinh động. Tác phẩm đồng thời giới thiệu chiều sâu văn hóa, bản sắc của đồng bào các dân tộc và diện mạo Điện Biên hôm nay.

Cùng với 3D Mapping, hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide cũng được ra mắt, hướng đến đổi mới trải nghiệm tham quan bảo tàng. Ứng dụng tích hợp hình ảnh, âm thanh và nội dung đa phương tiện, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, hoạt động trên các thiết bị thông minh.

Với hệ thống này, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hình thức thuyết minh trực tiếp, du khách có thể chủ động sử dụng thiết bị cá nhân để tìm hiểu thông tin về các hiện vật, nội dung trưng bày và những câu chuyện lịch sử. Việc hỗ trợ nhiều ngôn ngữ cũng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản đối với khách tham quan trong nước và quốc tế.

Ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Hải Hà - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên - cho biết việc ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức giới thiệu, truyền tải các giá trị lịch sử tại bảo tàng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn, phát huy di sản và thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Theo ông Hà, việc đưa vào vận hành hai sản phẩm công nghệ mới không chỉ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan mà còn mở ra hướng kết nối giữa di sản, văn hóa và du lịch, giúp du khách có thêm những trải nghiệm mới khi đến với Điện Biên.

Sau nghi thức ra mắt, đại biểu, người dân và du khách được mời vào không gian trưng bày bên trong bảo tàng để trực tiếp trải nghiệm hệ thống Audio Guide trên điện thoại thông minh.

Chương trình trình diễn 3D Mapping và ra mắt hệ thống Audio Guide nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hướng tới ứng dụng công nghệ hiện đại trong bảo tồn, quảng bá các giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide tại Bảo tàng Điện Biên Phủ.