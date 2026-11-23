Đạo diễn 'Sóng ở đáy sông': Chỉ chờ NSND Xuân Bắc nhận lời quay phần 2

TPO - Kịch bản phần hai của bộ phim truyền hình "Sóng ở đáy sông" đã hoàn thành, một số cảnh quay khảo sát đầu tiên tại Hải Phòng cũng được thực hiện. Tuy nhiên, đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến vẫn chờ sự trở lại của NSND Xuân Bắc trong vai Núi.

Bên lề Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh, đạo diễn, NSƯT Lê Đức Tiến tiết lộ với PV Tiền Phong những dự định đưa bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông trở lại màn ảnh, đồng thời chia sẻ tâm huyết với dự án xây dựng phim trường cổ trang tại Hải Phòng.

Kịch bản đã sẵn sàng

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi Sóng ở đáy sông ra mắt, đạo diễn Lê Đức Tiến vẫn ấp ủ thực hiện phần tiếp theo của bộ phim. Nhà biên kịch Lê Ngọc Minh - người chuyển thể kịch bản phần đầu từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu - đã hoàn thành và chỉnh sửa kịch bản phần hai.

Đạo diễn, NSƯT Lê Đức Tiến tiết lộ với PV Tiền Phong những dự định đưa bộ phim truyền hình Sóng ở đáy sông trở lại màn ảnh. Ảnh: Nguyên Khánh.

Theo đạo diễn, dự án từng nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ông cũng đã khảo sát lại những bối cảnh cũ, thực hiện một số cảnh quay mùa hoa phượng tại TP Hải Phòng. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng để bộ phim có thể triển khai là sự tham gia của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Đạo diễn từng nhận được đề xuất thực hiện phần tiếp theo với diễn viên khác hoặc xây dựng một phiên bản mới. Tuy nhiên, ông không mặn mà với phương án này bởi Xuân Bắc đã tạo dựng dấu ấn riêng với nhân vật Núi.

"Sức hấp dẫn của một bộ phim đến từ nhiều yếu tố, trong đó có khả năng diễn xuất và tình cảm mà khán giả dành cho nhân vật. Xuân Bắc đã đưa hình tượng Núi từ tác phẩm nghệ thuật bước ra đời sống. Vì thế, việc thay thế diễn viên khó mang lại hiệu quả như mong đợi", đạo diễn chia sẻ.

Đạo diễn tiết lộ phần 2 của Sóng ở đáy sông tiếp tục khai thác câu chuyện của Núi và các thành viên trong gia đình trước những thay đổi của đời sống xã hội. Những người con của Núi trưởng thành, tìm cách thích nghi với thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo và hội nhập.

Núi tiếp tục trải qua những thăng trầm trong kinh doanh, tình yêu và các mối quan hệ gia đình. Có lúc nhân vật rơi vào bi kịch, đứng trước ý định từ bỏ cuộc sống nhưng nhận được sự động viên, giúp đỡ của những người đồng hương.

Sóng ở đáy sông là tác phẩm của đạo diễn Lê Đức Tiến, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu.

Vẫn là câu chuyện tâm lý xã hội, phần tiếp theo mở rộng tuyến nhân vật với sự xuất hiện của các doanh nhân trẻ, những người lãnh đạo thành phố và Việt kiều trở về mang theo nguồn vốn, công nghệ mới.

Bên cạnh chọn diễn viên, việc tìm kiếm người đảm nhiệm phần âm nhạc cũng là điều khiến ông trăn trở khi nhạc sĩ Hoàng Lương, tác giả ca khúc Hải Phòng tuổi thơ tôi gắn với bộ phim, đã qua đời.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với Hải Phòng

Ra mắt năm 2000, Sóng ở đáy sông được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Lê Lựu, do Hãng phim truyện Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất. Sau 26 năm, bộ phim vẫn được nhiều thế hệ khán giả nhắc đến.

NSƯT Lê Đức Tiến cho biết ông vui và tự hào khi tác phẩm vẫn nhận được tình cảm của công chúng. Điều khiến ông hài lòng là những ý tưởng, thể nghiệm nghệ thuật gửi gắm trong bộ phim đã được khán giả đón nhận.

NSND Xuân Bắc hội ngộ hai nữ diễn viên của bộ phim.

Ngay từ khi thực hiện Sóng ở đáy sông, ông muốn tạo ra một bộ phim tâm lý xã hội mang đậm bản sắc Hải Phòng. Chất Hải Phòng hiện diện trong tiếng nói, cách ứng xử, dáng đi, cử chỉ của các nhân vật.

Đạo diễn dành lời tri ân nhà văn Lê Lựu, nhà biên kịch Lê Ngọc Minh, các thành viên ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên. Ông cũng cảm ơn người dân Hải Phòng, khán giả cả nước vẫn dành tình cảm cho bộ phim sau nhiều năm.

Mối duyên của đạo diễn Lê Đức Tiến với thành phố cảng bắt đầu từ năm 1972, khi ông còn là phóng viên chiến trường của Xưởng phim Quân đội, từng trực tiếp ghi lại những cảnh máy bay B52 đánh phá Hải Phòng.

Bộ phim truyện nhựa đầu tay của ông Tiếng bom hòa bình, cũng được thực hiện tại Hải Phòng với nhiều bối cảnh ở Núi Đèo, Phà Rừng. Sau này, ông trở lại thành phố thực hiện một số tác phẩm, trong đó có bộ phim truyền hình dài 32 tập Cây trầu không.

Bên cạnh Sóng ở đáy sông phần 2, NSƯT Lê Đức Tiến còn ấp ủ dự án Hào khí Bạch Đằng, từng được ông đề xuất với lãnh đạo TP Hải Phòng.

Dự án do ông cùng nhà văn Phùng Văn Khai xây dựng, gồm hai hợp phần. Trước tiên là chuyển thể tiểu thuyết Ngô Vương thành phim điện ảnh cổ trang. Sau đó, những bối cảnh được xây dựng phục vụ bộ phim sẽ được giữ lại, phát triển thành phim trường cổ trang tại Hải Phòng.

Đạo diễn đã khảo sát một số địa điểm tại Thủy Nguyên, trong đó có khu di tích Bạch Đằng Giang, để tìm kiếm bối cảnh phù hợp.

Theo hình dung của ông, phim trường có thể phát triển theo mô hình tổ hợp, kết hợp hoạt động sản xuất điện ảnh với dịch vụ tham quan, vui chơi, giải trí và du lịch.

Thay vì chỉ giới thiệu những bối cảnh sẵn có, Hải Phòng có thể chủ động đầu tư hạ tầng sản xuất điện ảnh, tạo lợi thế riêng để thu hút các đoàn làm phim lịch sử, cổ trang.

﻿﻿ ﻿ Diễn đàn Điện ảnh Hải Phòng - Cửa ngõ điện ảnh thu hút sự quan tâm của nhiều đạo diễn, nhà sản xuất.

Ông kỳ vọng Hải Phòng trở thành một điểm sáng điện ảnh, nơi các nhà làm phim tìm đến bởi những lợi thế riêng về di sản, cảnh quan, hạ tầng và môi trường sản xuất.

"Với truyền thống đi đầu trong đổi mới, Hải Phòng có cơ sở để tạo ra những đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa. Nếu có sự quan tâm đúng mức về quỹ đất, kinh phí, huy động nguồn lực xã hội hóa và lựa chọn nhân sự phù hợp, dự án phim trường cổ trang có khả năng triển khai", ông nói.