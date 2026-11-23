TPO - Dàn hoa hậu, á hậu, nam vương mặc áo dài hòa mình vào không khí Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu Văn hóa Việt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Hình ảnh di sản Huế trên banner quảng cáo do AI tạo ra bị sai lệch kiến trúc, từ Ngọ Môn có 8 cửa, tháp Phước Duyên 8 tầng đến cầu Trường Tiền dài hơn 12 nhịp thực tế, gây phản ứng trong dư luận.
Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
TPO - Lần đầu tại Điện Biên, công nghệ trình chiếu 3D Mapping được ứng dụng để tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ trực tiếp trên kiến trúc tại Bảo tàng Điện Biên Phủ. Cùng với đó, hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide được đưa vào vận hành, giúp du khách chủ động khám phá lịch sử, hiện vật bằng thiết bị thông minh. Đây là hoạt động của tỉnh Điện Biên nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
TPO - Trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, không gian chợ Đồng Xuân trở nên khác lạ với nhiều hoạt động nghệ thuật độc đáo. Màn trình diễn nghệ thuật của những nữ tiểu thương đã gắn bó với khu chợ suốt ba thập kỷ thu hút sự quan tâm của công chúng.
TPO - Với những người con xa xứ, ngày trở về đặc biệt hơn khi được đứng giữa lòng TPHCM, ngước nhìn từng trang sử dân tộc hiện rõ qua đêm trình diễn 3D mapping, tối 22/11.
TPO - Kịch bản phần hai của bộ phim truyền hình "Sóng ở đáy sông" đã hoàn thành, một số cảnh quay khảo sát đầu tiên tại Hải Phòng cũng được thực hiện. Tuy nhiên, đạo diễn NSƯT Lê Đức Tiến vẫn chờ sự trở lại của NSND Xuân Bắc trong vai Núi.
TPO - Hội thi giã cốm dẹp với 24 đội tham gia cùng màn trình diễn làm bánh Kà Tưm độc đáo đã tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ Ok Om Bok năm 2026 tại xã Ô Lâm, tỉnh An Giang.
TPO - Nguyễn Đỗ Khánh An đã giành giải Nhất cuộc thi Sao Mai 2026 với ca khúc “Đá trông chồng” trong đêm chung kết và trao giải tối 22/11. Cô sinh năm 2006, là thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi.
TPO - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật "Hải Phòng - Nơi những câu chuyện bắt đầu". Đây là gala kết nối văn hóa, nghệ thuật và điện ảnh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố Cảng diễn ra tại Hải Phòng tối 22/11.
TPO - Đại diện đoàn phim “Căn nhà không mái che” đến nhà xin lỗi nhạc sĩ Phạm Tuyên chiều 22/11. Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, ê-kíp thừa nhận sơ suất khi sử dụng ca khúc “Chiếc đèn ông sao” và cho biết sẽ sửa tập phim hát sai lời.
TPO - Những chùm pháo hoa rực rỡ kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc và hỏa thuật hứa hẹn tạo nên khoảnh khắc ấn tượng trên bầu trời Mỹ Đình tối 22/11, góp phần làm nóng bầu không khí trước thềm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" chính thức diễn ra vào tối 24/11.
TPO - Bảo tàng Hải Phòng tổ chức không gian trưng bày hơn 300 cổ vật, hiện vật, tài liệu quý. Nổi bật với bộ kiếm nạm vàng, bạc, trống đồng Đông Sơn 2.700-2.000 năm, cùng các hiện vật, trang phục, đồ gốm, đồ vật trang trí của vua chúa, quan lại và quý tộc qua các triều đại.
TPO - Hàng nghìn người đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn để hòa cùng không khí khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, các vận động viên, người dân đều hào hứng khi TPHCM đăng cai trở lại đại hội sau 20 năm, kỳ vọng mùa giải thành công.
TPO - Công viên Bờ sông Sài Gòn bừng sáng trong không khí sôi động của Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Hàng nghìn khán giả hòa mình vào những màn trình diễn nghệ thuật mãn nhãn, màn diễu hành đầy khí thế của 36 đoàn thể thao và nghi thức rước đuốc, thắp sáng đài lửa Đại hội.
TPO - Sáng 22/11, ngày hội "Bách hoa bộ hành" diễn ra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, đưa những sắc phục Việt xưa trở lại đường phố Thủ đô trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.
TPO - Từ những danh lam thắng cảnh, di sản văn hóa đến phục trang, hiện vật trong các bộ phim, triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu tiềm năng phát triển điện ảnh của 16 tỉnh, thành phố, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa các địa phương, hãng phim và nhà sản xuất trong nước, quốc tế.