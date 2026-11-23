Hội sách lấy cảm hứng từ tác phẩm Những lá thư thời chiến Việt Nam do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, lựa chọn những lá thư thời chiến làm mạch dẫn trong thiết kế không gian và các hoạt động. Qua những trang thư lưu giữ tình cảm, lý tưởng sống, lòng yêu nước và khát vọng hòa bình, độc lập, hội sách góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.