Phim có Á hậu Vân Nhi mở màn Tuần phim chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam

TPO - Bộ phim "Chuyện tình Khau Vai" do Á hậu Vân Nhi đảm nhận vai nữ chính mở màn Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các sở quản lý văn hóa tổ chức, khai mạc tối 22/11.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và công chúng thưởng thức phim mở màn Chuyện tình Khau Vai. Với thời lượng 115 phút, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, kịch bản do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút.

Á hậu Vân Nhi trong phim Chuyện tình Khau Vai.

Chuyện tình Khau Vai xoay quanh mối tình giữa chàng Ba (diễn viên Sỹ Hưng), người dân tộc Nùng, và nàng Út (Á hậu Vân Nhi), con gái tộc trưởng người Giáy. Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của Chuyện tình Khau Vai là những khuôn hình về thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc, với núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường quanh co trong sương và sắc hoa tam giác mạch. Phim được thực hiện tại nhiều địa điểm, trong đó có cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc và một số địa phương khác.

Đảm nhận vai nữ chính và cũng là vai diễn đầu tay trên màn ảnh, Á hậu Vân Nhi chia sẻ cảm xúc tự hào, biết ơn. "Do trùng lịch từ trước nên tôi không thể tham dự buổi công chiếu của Chuyện tình Khau Vai tại đêm khai mạc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy tự hào khi bộ phim được chiếu khai mạc tuần phim. Hy vọng tác phẩm sẽ mang lại cho khán giả những cung bậc cảm xúc thú vị về tình yêu", Vân Nhi chia sẻ.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, ghi nhận đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hóa, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo đảm để người dân được tham gia sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Việc tổ chức tuần phim là hoạt động thiết thực đưa điện ảnh đến gần hơn với công chúng, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc.

Hình ảnh khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 diễn ra tối 22/11 tại Hà Nội.

Tuần phim là hoạt động điện ảnh đầu tiên mở màn cho Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 28/11 đến ngày 2/12, với nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu điện ảnh và các chương trình chiếu phim phục vụ khán giả Thủ đô.

Bên cạnh các buổi chiếu miễn phí tại hệ thống rạp, chương trình chiếu phim lưu động được triển khai tại nhiều địa phương, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, ưu tiên phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Danh sách phim đa dạng bao gồm các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình do Nhà nước đặt hàng và các doanh nghiệp tư nhân sản xuất.

“Thông qua các tác phẩm được giới thiệu, tuần phim mang đến cho khán giả những câu chuyện phong phú về lịch sử, văn hóa, con người và cuộc sống Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện để đông đảo nhân dân được tiếp cận, thưởng thức điện ảnh, qua đó lan tỏa tình yêu nghệ thuật và những giá trị tốt đẹp của dân tộc”, ông Đỗ Quốc Việt nói.