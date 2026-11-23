Phim của Trung Lùn vượt 100 tỷ đồng thần tốc

TPO - Sau ba ngày công chiếu chính thức, "Trại giam hạnh phúc" dẫn đầu phòng vé Việt với khoảng 77 tỷ đồng, gần 848.000 vé bán ra. "Ngày con còn mẹ" giảm doanh thu so với cuối tuần đầu, các phim ngoại chưa tạo được sức bật.

Phòng vé Việt cuối tuần 20-22/11 chứng kiến sự áp đảo của Trại giam hạnh phúc. Theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam, phim của đạo diễn Trung Lùn thu khoảng 77 tỷ đồng trong ba ngày, dẫn đầu bảng xếp hạng và bỏ xa các tác phẩm còn lại.

‘Trại giam hạnh phúc’ chiếm ưu thế

Phim bán được gần 848.000 vé/13.700 suất chiếu, trung bình khoảng 62 vé mỗi suất. So với Ngày con còn mẹ đứng ở vị trí thứ hai, doanh thu cuối tuần của Trại giam hạnh phúc cao hơn 12 lần.

Riêng ngày 22/11, tác phẩm có sự tham gia của Tuấn Trần thu hơn 29,5 tỷ đồng, bán hơn 323.000 vé/5.214 suất chiếu.

Tính cả các suất chiếu sớm trước ngày khởi chiếu chính thức 20/11, Trại giam hạnh phúc vượt mốc 100 tỷ đồng. Đến sáng 23/11, phim đạt hơn 107 tỷ đồng. Đây là tác phẩm thứ ba liên tiếp của đạo diễn Trung Lùn chạm mốc trăm tỷ đồng, sau hai phần Làm giàu với ma.

Phim lấy bối cảnh trại giam, xoay quanh thầy giáo Phúc do Tuấn Trần thể hiện. Sau khi gây án để bảo vệ em gái, Phúc phải vào tù. Anh đối mặt cuộc sống nhà tù nhiều khó khăn và dần tác động đến những người xung quanh. Phim có sự góp mặt của Ma Ran Đô, Lương Thế Thành, Tiến Luật và một số diễn viên khác.

Trại giam hạnh phúc của Trung Lùn đang đứng đầu phòng vé Việt, vượt 100 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày.

Giữ vị trí thứ hai trong cuối tuần 20-22/11, Ngày con còn mẹ đạt khoảng 6,3 tỷ đồng, với hơn 70.500 vé /2.721 suất chiếu. Trước đó một tuần, phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dẫn đầu phòng vé với khoảng 24,5 tỷ đồng.

Suất chiếu của tác phẩm giảm từ hơn 10.000 trong cuối tuần đầu xuống còn khoảng 2.700 suất. Tính đến tối 22/11, phim đạt tổng doanh thu khoảng 57 tỷ đồng.

Ngày con còn mẹ đánh dấu sự kết hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào trong câu chuyện về mối quan hệ mẹ con. Sự xuất hiện của Trại giam hạnh phúc khiến cuộc cạnh tranh suất chiếu và khán giả trong tuần thứ hai của phim thêm sức ép.

Ở nhóm phim ngoại, Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân đứng thứ ba với khoảng 3,51 tỷ đồng, gần 25.900 vé/1.301 suất chiếu. Hai phim hoạt hình Ma mút con vượt kỷ băng hà và Kiến lé phiêu lưu ké lần lượt thu khoảng 2,7 tỷ đồng và 1,86 tỷ đồng.

Với những phim đã ra rạp nhiều tuần, Godzilla trừ không thu thêm khoảng 1,07 tỷ đồng. Chị chị em em 3 đạt khoảng 393 triệu đồng, Bò sữa bay thu gần 344 triệu đồng từ 3.630 vé/246 suất chiếu. Sau hơn hai tuần ra rạp, tổng doanh thu của Bò sữa bay đạt khoảng 19,4 tỷ đồng.

Vào cuộc đua khốc liệt

Từ ngày 27/11, phòng vé Việt dự kiến đón ít nhất 7 tác phẩm mới, trải rộng từ tâm lý, bí ẩn, kinh dị đến hài gia đình, hoạt hình và tài liệu. Các phim cùng gia nhập thị trường khi Trại giam hạnh phúc đang chiếm ưu thế về doanh thu và suất chiếu.

Đại diện phim Việt đáng chú ý là Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ của đạo diễn Jack Carry On, có sự tham gia của Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê và Đại Nghĩa. Tác phẩm mang màu sắc tâm lý, bí ẩn, xoay quanh nhân vật Mẹ Mìn, người có khả năng đáp ứng mong ước của người khác, nhưng mỗi điều ước đều đi kèm điều kiện. Phim được phân loại T18.

Ra rạp sau Trại giam hạnh phúc một tuần, Mẹ mìn: Giao kèo với quỷ bước vào cuộc cạnh tranh với bộ phim đang dẫn đầu phòng vé. Nếu phim của Trung Lùn kết hợp câu chuyện trong trại giam với yếu tố hài và tình cảm, Mẹ mìn hướng đến khán giả yêu thích tâm lý, bí ẩn. Phim mới cần tạo sức hút riêng để giành suất chiếu và khán giả trước đối thủ đã có lợi thế về doanh thu.

Mẹ Mìn có Minh Hằng gia nhập cuộc đua.

Ở nhóm phim kinh dị, Kumanthong quỷ thắp nhang kể về những người trẻ chuyển đến sống trong căn nhà gỗ và phải tuân thủ quy tắc thắp nhang lúc nửa đêm. Nhóm khán giả gia đình có thêm Hexed Thế giới phép thuật và Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng. Hexed cũng sẽ cạnh tranh với hai phim hoạt hình đang chiếu là Ma mút con vượt kỷ băng hà và Kiến lé phiêu lưu ké.

Người tựa một vì sao lựa chọn câu chuyện tình cảm của hai người trẻ trên một hòn đảo ở Nhật Bản. Điểm mù là phim tài liệu theo chân Elizabeth Holmes, nhà sáng lập Theranos, trước thời điểm vào tù. Hai tác phẩm hướng đến những nhóm khán giả khác nhau, góp phần mở rộng lựa chọn trong tuần cuối tháng 11.

Running Man Việt Nam 2026: Về nhà cũng được xếp lịch ngày 27/11. Bộ phim là một tập của truyền hình thực tế đang ăn khách, dự kiến thu hút nhóm khán giả trung thành của thương hiệu Running Man. Việc nhiều phim mới cùng ra mắt có thể khiến suất chiếu được phân bổ lại từ cuối tuần tới.