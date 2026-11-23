Ảnh cưới của Miley Cyrus

TPO - Ca sĩ Miley Cyrus và tay trống kém 6 tuổi Maxx Morando vừa tổ chức lễ cưới tại một dinh thự ở Palm Springs, California (Mỹ), sau một năm đính hôn. Cả hai đã ở bên nhau hơn 5 năm.

Theo Entertainment Tonight, nữ ca sĩ Miley Cyrus vừa chia sẻ hình ảnh lễ cưới với tay trống 28 tuổi Maxx Morando. Hôn lễ được tổ chức vào ngày 21/11 tại dinh thự ở Palm Springs, California.

Các thành viên trong gia đình Miley Cyrus đều có mặt. Bố cô Billy Ray Cyrus đi cùng bạn đời Elizabeth Hurley, con trai Elizabeth Hurley là Damian Hurley cũng có mặt. Mẹ của nữ ca sĩ là Tish Cyrus tham dự với bạn đời hiện tại là tài tử Dominic Purcell.

Trong hôn lễ, Miley Cyrus diện váy lụa dài tay hiệu Saint Laurent do Anthony Vaccarello thiết kế, kết hợp với giày cao gót bằng lụa. Chú rể Maxx Morando mặc trang phục của nhà mốt xa xỉ Pháp Saint Laurent với áo vest tuxedo một hàng khuy, quần tây cùng màu.

Miley Cyrus tổ chức hôn lễ ấm cúng cùng bạn trai sau 5 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ sau đó đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân để thông báo cho người hâm mộ.

Lily-Rose Purcell, con gái riêng của cha dượng Miley, chia sẻ một số hình ảnh trên Instagram Stories. Trong đó, thực đơn có in hai chữ cái "M+M" ở phía trên, viết tắt tên của cô dâu và chú rể.

Ca sĩ Miley Cyrus và rocker Maxx Morando đính hôn vào tháng 12/2025 sau 4 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ xác nhận tin vui khi xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên ngón áp út tại buổi ra mắt phim Avatar: Fire and Ash ở Los Angeles ngày 1/12. Sau đó, ca sĩ Wrecking Ball tiết lộ trên chương trình Good Morning America rằng bạn trai đã bất ngờ cầu hôn cô trong chuyến du lịch châu Á.

"Tôi không dễ bị bất ngờ vì tôi thích kiểm soát mọi tình huống. Trước đó, với tình cảm tôi cũng đã hoàn toàn buông xuôi. Nhưng tôi đã vô cùng bất ngờ", ca sĩ Party in the USA chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wonderland, Maxx Morando cho biết anh "phải thật khéo léo" để giữ bí mật kế hoạch cầu hôn của mình.

"Chúng tôi chưa từng đến Kyoto. Tôi nghĩ cô ấy đã linh cảm được điều đó sắp xảy ra, nên tôi đã chờ đến giây phút cuối cùng của ngày cuối cùng trong chuyến du lịch để đánh lạc hướng cô ấy càng nhiều càng tốt," Maxx Morando nói.

Miley Cyrus không kìm được nước mắt khi kết hôn với vị hôn phu kém 6 tuổi.

Tháng 10, Miley Cyrus gây chú ý khi trình diễn ca khúc mới Let's Get Married (Mình cưới nhau nhé) tại Hollywood Bowl. Cô còn mời vị hôn phu lên sân khấu biểu diễn cùng.

Miley Cyrus hẹn hò suốt một thập kỷ với nam diễn viên Liam Hemsworth. Cả hai kết hôn vào năm 2019 nhưng đã chia tay vào năm 2019.

Miley Cyrus và người chồng hiện tại quen nhau thông qua một cuộc hẹn hò giấu mặt vào cuối năm 2021. Một tháng sau, họ tiếp tục được bắt gặp thân mật tại chương trình Miley's New Year's Eve Party ở Miami.

Maxx Morando là tay trống của ban nhạc Liily có trụ sở tại Los Angeles. Ban nhạc đã tham gia chương trình Miley's New Year's Eve Party của đài NBC do nữ ca sĩ chủ trì vào năm 2022.