TPO - Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới nhằm bảo vệ người hiến, ngăn chặn mua bán, trục lợi từ hoạt động hiến ghép. Đáng chú ý, luật nâng độ tuổi tối thiểu của người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống không phải thành viên gia đình từ 18 lên 25 tuổi, bổ sung hình thức hiến sau chết tuần hoàn và thiết lập cơ chế điều phối ghép thống nhất trên toàn quốc.