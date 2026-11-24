TPO - Vợ chồng anh Ngô Trọng Chiến và chị Đỗ Hải Vân bế con nhỏ vài tháng tuổi đến tham gia chương trình hiến máu. Chị Vân cho biết đã có 20 lần hiến máu còn chồng thì dưới 10 lần và cả hai đều tham gia Câu lạc bộ ngân hàng máu sống Quảng Ninh.
Hội thảo Y học Tây Nguyên Pháp – Việt lần thứ 2 quy tụ hơn 200 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế trong nước, quốc tế, tập trung cập nhật những tiến bộ chuyên môn trong lĩnh vực tim mạch, cấp cứu và chẩn đoán trước sinh. Đây là dịp tăng cường trao đổi kinh nghiệm lâm sàng, kết nối chuyên gia và thúc đẩy hợp tác y tế Pháp – Việt, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại khu vực Tây Nguyên.
TPO - Sau gần một tuần điều trị trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai) đã tử vong. Ông Cường bị bắn vào đầu tại phòng làm việc vào chiều 17/11.
TPO - Đà Nẵng ghi nhận 2.219 ca mắc sốt xuất huyết Dengue trong tuần, có phường hơn 200 ca.
TPO - Mức sinh liên tục giảm, thấp hơn ngưỡng thay thế đang đặt Việt Nam trước nhiều thách thức dài hạn, từ nguy cơ thu hẹp quy mô dân số, thiếu hụt lao động trẻ đến áp lực an sinh xã hội và thay đổi cấu trúc gia đình. Nếu không có chính sách ứng phó kịp thời, những hệ lụy này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững của đất nước.
TPO - Một nam du khách Kyrgyzstan bị sóng lớn cuốn ra xa khi tắm biển tại Bãi Dài (Khánh Hòa), dẫn đến đuối nước, khó thở và tím tái. Rất may, nạn nhân được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định.
TPO - Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) bổ sung nhiều quy định mới nhằm bảo vệ người hiến, ngăn chặn mua bán, trục lợi từ hoạt động hiến ghép. Đáng chú ý, luật nâng độ tuổi tối thiểu của người hiến bộ phận cơ thể khi còn sống không phải thành viên gia đình từ 18 lên 25 tuổi, bổ sung hình thức hiến sau chết tuần hoàn và thiết lập cơ chế điều phối ghép thống nhất trên toàn quốc.
TPO - Bị đâm bằng kéo trong một vụ mâu thuẫn, người đàn ông 40 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Kết quả chụp CT phát hiện một nhánh kéo gãy dài khoảng 8 cm nằm sâu trong lồng ngực trái, đầu nhọn chỉ cách bờ tim 5 mm.
Bên cạnh những dấu ấn trong hoạt động chuyên môn, PhenikaaMec từng bước khẳng định trách nhiệm với cộng đồng thông qua các chương trình chăm sóc sức khỏe, sàng lọc bệnh lý và hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
TPO - Riêng tuần đầu tháng 11, sốt xuất huyết ghi nhận 1.376 trường hợp, tăng 35% so với tuần trước. Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng (CDC) đã xây dựng Hệ thống bản đồ dịch tễ học số giám sát trực tuyến.
TPO - Luật sửa đổi về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác quy định người từ đủ 18 đến dưới 25 tuổi chỉ được hiến bộ phận cơ thể khi còn sống cho thành viên gia đình; đồng thời nghiêm cấm lấy mô không tái sinh, bộ phận cơ thể của người dưới 18 tuổi.
Thay vì chủ yếu cảm nhận đường đi của dụng cụ bên dưới da, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp vùng đang phẫu thuật qua camera nội soi. Từ một trăn trở trong thực hành, ThS.BS.CKII Phan Văn Sử đã dành nhiều năm nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước hoàn thiện kỹ thuật phẫu thuật nội soi giảm mỡ.
TPO - Viện Tim mạch – Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) cho bệnh nhân nam bị hở van động mạch chủ nặng đơn thuần. Đây là ca đầu tiên tại Việt Nam áp dụng thành công kỹ thuật này để điều trị bệnh lý hở nặng đơn thuần ở van động mạch chủ tự nhiên.
Hơn một thập kỷ đi vào vận hành kể từ năm 2012, chủ đầu tư vẫn tiếp tục dành quỹ đất đẹp ngay trong nội khu để đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Riverside. Sự hiện diện của cơ sở y tế 5 sao ngay cạnh nhà đang mở ra một chuẩn mực an cư đẳng cấp mới, đồng thời tạo lực đẩy bền vững gia tăng giá trị tài sản theo thời gian.
TPO - Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch Hội Can thiệp mạch Thần kinh Việt Nam, trước đây, bệnh nhân đột quỵ trẻ tuổi chỉ chiếm một tỷ lệ khá nhỏ, nhưng hiện nay, tỷ lệ này có thể đã vượt quá 10%. Lối sống, thói quen sinh hoạt và những nhận thức chưa đúng về sức khỏe là những nguyên nhân âm thầm cướp đi mạng sống của người trẻ.
TPO - Sau vụ tin đồn thất thiệt về việc người chơi Pickleball lây nhiễm HIV cho nhiều người gây xôn xao dư luận, Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu các cơ sở y tế rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV và phối hợp xử lý hành vi tung tin sai sự thật.
TPO - Ngày 20/11, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập. Nhân dịp này, bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích xuất sắc đột xuất trong thực hiện các ca ghép đa tạng phức tạp, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.