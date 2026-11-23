Tạm giữ nhóm cung cấp khí cười cho khách tại 18 quán karaoke ở Hải Phòng

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an Hải Phòng vừa tạm giữ 8 đối tượng liên quan đường dây buôn bán khí cười cho khách sử dụng tại 18 quán karaoke trên địa bàn thành phố.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa quyết định tạm giữ Hoàng Văn Luân (SN 2001) và 7 đối tượng khác để điều tra, làm rõ về hành vi “buôn bán hàng cấm” là bóng cười.

Trước đó, giữa tháng 11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) tổ chức kiểm tra đồng loạt 3 quán karaoke tại phường Bạch Đằng, phường Thủy Nguyên.

Cảnh sát ghi nhận, các quán hát này không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoạt động quá giờ và có hành vi tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Tang vật thu giữ trong vụ việc.

Tổ công tác đã phát hiện khách trong 3 quán karaoke này đều sử dụng bóng cười, thu giữ 95 bình nghi chứa khí cười (N2O).

Mở rộng điều tra, cảnh sát bước đầu xác định đường dây cung cấp khí cười (N2O) do Hoàng Văn Luân (SN 2001, ở phường Lê Ích Mộc) cầm đầu, thu giữ 175 bình nghi chứa khí cười.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện thêm 15 quán karaoke tại các phường: Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê, Bạch Đằng có liên quan đến giao dịch “bóng cười” từ nhóm đối tượng Luân cung cấp.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.