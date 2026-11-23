Cán cân quyền lực EU có thể sắp thay đổi

TPO - Những cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan và Ý có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong Liên minh châu Âu (EU), khi các đảng dân tộc chủ nghĩa và cực hữu nắm cơ hội gia tăng ảnh hưởng, tác động đến những quyết sách quan trọng về ngân sách, mở rộng liên minh và hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trong một hội nghị vào tháng 10/2025. (Ảnh: AP)

Cuộc tổng tuyển cử tại Tây Ban Nha ngày 29/11 sẽ khởi đầu chuỗi bầu cử tại 4 quốc gia lớn của EU. Pháp, Ba Lan và Ý dự kiến tổ chức bầu cử trong năm 2027.

Bốn nước chiếm tổng cộng 47,5% dân số EU. Thay đổi trong chính phủ của những quốc gia này có thể tác động đáng kể đến cán cân quyền lực tại Hội đồng châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo thành viên xác định định hướng chính trị của liên minh.

Tại Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez thuộc đảng Xã hội đang đối mặt với cuộc bầu cử khó khăn sau 8 năm cầm quyền, trong bối cảnh người dân bất mãn vì chi phí nhà ở tăng cao và bê bối tham nhũng.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đảng Nhân dân (PP) theo đường lối bảo thủ đang dẫn đầu, trong khi Đảng Xã hội của ông Sánchez đứng thứ 2.

Đảng cực hữu Vox được xem là đối tác liên minh tiềm năng của PP. Một số khảo sát trước bầu cử cho thấy 2 đảng có thể giành tổng cộng hơn 176 ghế, mức cần thiết để kiểm soát Hạ viện.

Tại Pháp, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 4/2027. Tổng thống Emmanuel Macron không thể tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp, theo quy định của Hiến pháp.

Theo các cuộc thăm dò gần đây của Ifop, bà Marine Le Pen thuộc Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu đang dẫn đầu, trong khi ông Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất theo đường lối cánh tả cấp tiến, là đối thủ bám sát nhất.

Tuy nhiên, các khảo sát được thực hiện với nhiều kịch bản ứng viên khác nhau, nên chưa thể xác định những gương mặt sẽ bước vào vòng bỏ phiếu quyết định.

Ngày 21/11, nghị sĩ cánh tả François Ruffin tuyên bố rút khỏi cuộc đua sau khi không thể thúc đẩy việc tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ chung giữa các lực lượng cánh tả. Ông không tuyên bố ủng hộ ứng viên nào khác.

Tại Ba Lan, Liên minh Công dân (KO) của Thủ tướng Donald Tusk đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử quốc hội dự kiến tổ chức trong năm 2027, dù ngày bỏ phiếu chưa được ấn định.

Tuy nhiên, đảng Luật pháp và Công lý (PiS) đối lập, cùng các lực lượng cực hữu gồm Liên minh (Confederation) và Liên minh Vương miện Ba Lan, có thể tạo nên thách thức với chính phủ của ông Tusk.

Bất đồng giữa các đảng này vẫn là trở ngại đối với khả năng thành lập một liên minh thay thế. Trong khi đó, chính phủ của ông Tusk nhiều lần gặp khó khăn khi các dự luật bị Tổng thống Karol Nawrocki phủ quyết.

Tại Ý, Thủ tướng Giorgia Meloni, người lên nắm quyền từ năm 2022, đang hướng tới nhiệm kỳ thứ 2 trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra năm 2027.

Chính phủ của bà vấp phải thất bại hồi tháng 3, khi cử tri bác bỏ đề xuất cải cách tư pháp trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Bà Meloni cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ phía cánh hữu, đặc biệt là đảng Tương lai Quốc gia của cựu tướng Roberto Vannacci. Đảng này chủ trương chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với người di cư.

Theo chuyên gia Stefan Lehne, nghiên cứu viên cao cấp tại Carnegie Europe, sự gia tăng số lượng chính phủ có quan điểm hoài nghi EU có thể khiến liên minh gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đạt được đồng thuận về tài chính, an ninh và mở rộng thành viên.

Đặc biệt, những quyết định liên quan đến ngân sách dài hạn của EU và việc kết nạp thành viên mới đều đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả quốc gia thành viên.

Tuy nhiên, việc các đảng cực hữu giành thêm thắng lợi trong bầu cử không đồng nghĩa với việc họ sẽ hình thành một khối thống nhất trong EU.

Ông Lehne lưu ý rằng các lực lượng cực hữu tại châu Âu vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.