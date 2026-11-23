Thủ tướng Lào và Phu nhân sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước CHDCND Lào Saleumxay Kommasith và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV - 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong lần thứ 11 (ACMECS - 11), từ ngày 27 - 28/11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith tại Vientiane ngày 8/10. Ảnh: VGP

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Saleumxay Kommasith mới được Quốc hội Lào khoá X tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Lào.

Quan hệ Việt Nam - Lào đạt được những bước phát triển tích cực và toàn diện trong thời gian qua. Hai bên tiếp tục xác định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là ưu tiên cao nhất trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hội nghị cấp cao CLMV 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS 11 diễn ra trong bối cảnh cục diện thế giới và khu vực tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường. Hợp tác tiểu vùng Mekong đang ở giai đoạn đối mặt với nhiều thách thức. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai cùng các hoạt động phát triển làm gia tăng lũ lụt, hạn hán, đe dọa hệ sinh thái lưu vực sông Mekong. Tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm mạng, tác động tiêu cực đến kinh tế và an ninh của các nước Mekong

Hội nghị cấp cao CLMV 12 có chủ đề "Kết nối CLMV - Phát huy tiềm năng - Kiến tạo tương lai thịnh vượng". Hội nghị sẽ tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Gia tăng kết nối kinh tế nội khối CLMV và giữa CLMV với các đối tác ngoài khu vực ; Huy động hiệu quả nguồn lực để tạo đột phá cho hợp tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Tổng thống Myanmar và Tổng Thư ký ASEAN dự kiến tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Hội nghị cấp cao AMECS 11 có chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới AMECS thông minh và bền vững". Các nội dung chính của hội nghị gồm: Rà soát hợp tác AMECS; và Định hướng hợp tác trong tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, và Tổng thống Myanmar dự kiến tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Hợp tác tiểu vùng Mekong có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với quan hệ với các nước láng giềng và đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Đây là sự kiện đa phương quan trọng Việt Nam chủ trì trong năm 2026, thể hiện trách nhiệm và vị thế, phát huy vai trò nòng cốt, định hình của Việt Nam, tiếp nối thành công của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.