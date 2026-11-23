Xuyên đêm tìm thi thể người nghi đuối nước ở Đồng Nai

TPO - Sau gần 5 giờ tìm kiếm trong đêm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ TP. Đồng Nai đã tìm thấy thi thể người bị đuối nước tại hồ Cần Đơn (xã Phú Nghĩa).

Ngày 23/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Đồng Nai (PCCC và CNCH) cho biết đã tìm thấy thi thể người nghi bị đuối nước tại khu vực hồ Cần Đơn (xã Phú Nghĩa) sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân được tìm thấy lên bờ bàn giao cho gia đình. (Ảnh: CACC)

Trước đó, chiều 22/11, Công an xã Phú Nghĩa nhận được tin báo về việc nghi có người bị đuối nước tại khu vực hồ Cần Đơn, thuộc Tiểu khu 134, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 13 điều động nhiều xe, phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức rà soát khu vực hồ.

Do hồ có diện tích mặt nước rộng, độ sâu lớn, trong khi trời tối khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 22h29 cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền địa phương, gia đình xử lý theo quy định.